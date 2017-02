Bogen-Club VS kommt bei Finalwettkämpfen in Wiesbaden nicht über die Gruppenphase hinaus

Bogenschießen: Was für eine tolle Werbung für den Bogensport! Es war phantastisch, was der Deutsche Schützenbund zum Finale der besten acht Mannschaften in Wiesbaden auf die Beine gestellt hatte. Über 1000 Zuschauer, darunter auch zahlreiche Fans aus dem Schwarzwald, füllten die Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit und sorgten für eine Gänsehaut-Stimmung. Lautstark wurden die Bogenschützen angefeuert und von den, teilweise mit Bussen angereisten Fans enthusiastisch unterstützt.

Klangvolle Namen des Bogensports in Deutschland befanden sich auf der Teilnehmerliste. Mit dabei auch die Mannschaft des Bogen-Clubs Villingen-Schwenningen (BCVS), die sich durch einen vierten Platz in der Bundesliga Gruppe Süd sensationell das begehrte Finalticket gesichert hatte. Vier Mannschaften aus dem Süden und vier Teams aus dem Norden schossen in zwei Gruppen jeweils drei Matches im Modus jeder gegen jeden. Die beiden Erstplatzierten sollten in das Halbfinale einziehen. Ein Hammerlos erwischte der BCVS, denn mit den Mannschaften aus Blankenfelde, Welzheim und Berlin traf der Bundesliga-Neuling gleich auf die etabliertesten Vertreter im Bogensport.

Im ersten Wettkampf gegen den Tabellenführer der Gruppe Nord, Blankenfelde, bahnte sich eine kleine Sensation an, denn die Doppelstädter gewannen die ersten beiden Sätze und lagen plötzlich mit 4:0 vorne. Doch es sollte nicht sein. Die nächsten beiden Sätze gingen verloren und es gab die erste und einzige Punkteteilung.

Gegen den mehrfachen Deutschen Meister, SGI Welzheim, hatte der BCVS in der Bundesligarunde bereits eine Punkteteilung erzielt. Den ersten Satz konnte man auch noch ausgeglichen gestalten, die nächsten beiden Sätze sicherten sich aber die Routiniers aus Welzheim und das Match ging verloren.

Klar mit 0:4 lagen die Schwarzwälder gegen den amtierenden Deutschen Meister, Bermann Borsig Berlin, bereits zurück, als der BCVS den 3. Satz gewann. Hoffnung keimte noch einmal auf, aber die Berliner, in deren Reihen Lisa Unruh, Silbermedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, antrat, ließen nichts anbrennen. Der nächste Satz ging verloren und der BCVS hatte keine Chance mehr auf Platz zwei, der noch für das Halbfinale gereicht hätte.

Im Kampf um Platz drei schlug Berlin die SGI Welzheim. Im Finale kam es zum Nord-Derby, wobei der SV Dauelsen über den SV Querum triumphierte und die begehrte Meisterschale in Empfang nahm. Die Mannschaft des BCVS kann stolz auf das Erreichte sein. War nach dem Aufstieg in die erste Bundesliga der Klassenerhalt als klares Saisonziel definiert, wurde mit dem Erreichen des Finals der besten acht deutschen Vereinsmannschaften mehr erreicht, als man zu Beginn der Saison zu träumen gewagt hatte.