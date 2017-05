Donaueschingen Tolle Premiere von Tamara Arnold

Tennis, Oberliga Damen: (rom) TC BW Donaueschingen – TC Ettenheim 7:2. Zweiter Sieg in Folge für die Damen des TC BW Donaueschingen. Die junge Mannschaft zeigte auch diesmal tolles Tennis.

Eine eindrucksvolle Premiere feierte die 17-jährige Schweizerin Tamara Arnold an Nummer eins, die im Einzel und im Doppel eine souveräne Vorstellung im Donaueschinger Schlosspark bot. Glatt mit 6:0, 6:0 holte sie sich bei ihrem ersten Auftritt in Donaueschingen den Einzelsieg. Auch Barbara Pinterova an Nummer zwei ließ beim 6:1, 6:0 ihrer Gegnerin keine Chance. Daphne Friedrichs gewann ebenfalls in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4. Spannend machte es noch einmal Vanessa Göpfert. Sie blieb beim 6:3, 7:6 knapp vom Match Tie Break verschont. Yvonne Nutz an Nummer fünf unterlag mit 3:6, 1:6. Dafür zeigte Amelie Rehwald an sechs mit ihrem 6:3, 7:6 bei ihrem zweiten Einsatz in der „Ersten“ eine starke Vorstellung.

Nach der 5:1-Führung nach den Einzeln ging es in die abschließenden Doppel. Dort waren Arnold/Pinterova beim 6:1, 6:3, wie schon in den Einzeln, nicht zu schlagen. Auch Göpfert/Friedrichs (6:3, 6:4) gingen als Sieger aus dem Match. Die Niederlage von Rehwald/Nutz (5:7, 3:6) diente den Gästen lediglich als Ergebniskorrektur.

Badenliga Herren 30: TSG SV Blankenloch/SSC Karlsruhe -TC BW Donaueschingen 2:7. Die Herren des TC BW Donaueschingen gewannen auch ihre zweite Badenligapartie ohne Probleme. Kein einziges Doppel wurde ausgespielt, da sich gleich drei Spieler des Gegners verletzten. So war es ein kurzer Arbeitstag für die Blau-Weißen, denn auch der Gegner von Tomas Zivnicek an Position eins musste beim Stande von 2:6, 0:3 aufgeben. Tomislav Maras (2:6, 2:6), Mario Hauser (0:6, 2:6), Steffen Schuh (1:6, 1:6) und Michael Russo (1:6, 1:6) waren ebenfalls erfolgreich in ihren Einzeln. Lediglich Danijel Vujica an zwei unterlag beim 6:4, 4:6, 10:6 im Match-Tiebreak. Nächste Woche folgt das dritte Auswärtsspiel in Folge bei Germania Dossenheim.