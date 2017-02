Tobias Urban hört beim FC Löffingen auf

Landesligist muss sich einen neuen Trainer suchen

Fußball-Landesliga: (daz) Nach fünf erfolgreichen Jahren hört Tobias Urban am Ende der Saison als Trainer beim FC Löffingen auf. „Ich habe am Montagabend die Mannschaft von meiner Entscheidung unterrichtet. Es ist mir schwer gefallen, da mir die Jungs ans Herz gewachsen sind und wir immer viel Spaß hatten“, sagte Urban.

Der 43-Jährige hatte seine Trainerlaufbahn einst beim TuS Rötenbach gestartet. Schon in der Jugend hatte Urban für die Löffinger gespielt, die er in der Bezirksliga als Trainer übernahm. Den größten Erfolg feierte Urban in der vergangenen Saison mit dem Vizemeistertitel in der Landesliga und der Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga. Schon damals überlegte Urban einen möglichen Abschied, verlängerte aber um eine weitere Saison. „Ich habe das gern gemacht. Jetzt aber bin in der Meinung, dass die Mannschaft neue Inspirationen und Ideen braucht“, sagt Urban.

Der Trainer ist dankbar, in Löffingen die Chance bekommen zu haben, „eine tolle Mannschaft mit klasse Charakteren trainieren zu dürfen“. Offen lässt es der Übungsleiter, ob er nun eine Pause einlegt oder sich in eine neue Herausforderung stürzt. Urban: „Beides ist denkbar. Kommen neue Angebote, werde ich sie mir auf jeden Fall anhören.“