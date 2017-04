Regionalsport Schwarzwald Titelkampf im Kopf-an-Kopf-Rennen entschieden

Saisonbilanz in der Tischtennis-Landesliga Herren. Kurioses und Bemerkenswertes

Tischtennis-Landesliga Herren: Schon nach der Vorrunde war klar, dass es beim Kampf um den Titel und Relegationsplatz für die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga zu einem Zweikampf kommen würde. Der TTC Mühlhausen und die TTF Stühlingen setzten sich von den Verfolgern deutlich ab. Zwar verlor Mühlhausen die direkten Duelle gegen Stühlingen, gab aber gegen keine andere Mannschaft einen weiteren Punkt ab. Stühlingen verlor nur ein Spiel und zwar in der Vorrunde beim TTC Singen III. In der Rückrunde blieb man ungeschlagen, teilte sich aber dreimal die Punkte. Weh tat vor allem der Punktverlust zu Hause gegen Absteiger TTC Blumberg. Allerdings hätte auch ein Sieg nicht zum Titel gereicht, da man gegenüber Mühlhausen die deutlich schlechtere Spieldifferenz aufweist. Während Mühlhausen direkt in die Verbandsliga Südbaden zurückkehrt, muss sich Stühlingen erst noch in den Relegationsspielen gegen die Zweiten der Landesligen 1 und 3 durchsetzen, um den Aufstieg zu schaffen.

Eine starke Saison spielte auch der TTC GW Konstanz, der mit vier Punkten Rückstand auf Stühlingen Platz drei belegt. Das Mittelfeld besetzten mit dem TTC Singen III, TuS Hüfingen und TV St. Georgen drei etablierte Mannschaften der Liga. Einen spannenden Kampf um die Relegation für den Klassenerhalt lieferten sich die DJK Villingen und der TTTSV Mönchweiler. Am Ende hatte die DJK die Nase vorn, während Mönchweiler versuchen muss, in der Relegation mit den Vizemeistern der Bezirksligen Bodensee und Schwarzwald den Klassenerhalt zu schaffen.

Sicherer Absteiger in die Bezirksligen sind der TTC Blumberg und TSV Mimmenhausen, welche nach dem letztjährigen Aufstieg die Landesliga sofort wieder verlassen müssen. Während die Linzgauer ohne Punktgewinn blieben, gewann Blumberg wenigstens die beiden direkten Duelle und knüpfte dem späteren Vizemeister aus Stühlingen völlig überraschend einen Punkt ab. Aus den Bezirksligen stoßen in der kommenden Saison nach dem Verzicht von Meister TTC Singen IV der Vizemeister der Bezirksliga Bodensee, TTC Stockach-Zizenhausen, und die TTG Furtwangen/Schönenbach II (Meister Bezirk Schwarzwald) hinzu.

Die längsten Spiele: Dass Tischtennisspiele oftmals drei Stunden oder länger dauern, ist keine Seltenheit. Der Rekord in der vergangenen Saison liegt bei fast vier Stunden im Spiel zwischen dem TTC Mühlhausen und TTC Singen III (9:7). 3:50 Stunden benötigte der TTC GW Konstanz beim 9:6-Sieg in Mönchweiler. 3:45 Stunden benötigte abermals Konstanz in der Begegnung gegen die TTF Stühlingen (8:8)

Die kürzesten Spiele: Einige Begegnungen waren aber auch deutlich schneller zu Ende. Das 9:1 von Mühlhausen gegen DJK Villingen dauerte lediglich 1:40 Stunden. Nur 1:50 Stunden benötigte der TV St.Georgen beim 9:1 gegen Blumberg,

Die meisten Sätze: Mindestens 27 Sätze benötigt eine Mannschaft, bis sie den im Tischtennis notwendigen neunten Siegpunkt erzielt hat. Meistens wird diese Anzahl aber deutlich überschritten. So auch mit 35 Sätzen beim 8:8 vom späteren Vizemeister TTF Stühlingen gegen Absteiger TTC Blumberg. Zwar lagen die Gastgeber nach Sätzen klar mit 35:25 vorne, verloren aber alle vier Entscheidungssätze.

Die wenigsten gewonnenen Sätze: „Spitzenreiter“ dieser Kategorie sind mit nur fünf gewonnenen Sätzen der TTC Blumberg beim 1:9 in St. Georgen sowie die DJK Villingen ebenfalls beim 1:9 in Mühlhausen.

Die meisten Fünfsatzspiele: Die seit einigen Jahren geltende 11-Punkte-Regelung sorgt oft dafür, dass viele Einzel- oder auch Doppelspiele sehr eng geworden sind und über fünf Sätze gehen. Dies war, wie schon in der Vorrunde, achtmal beim 9:6 von St. Georgen bei der DJK Villingen der Fall. Beim Spiel von Singen III gegen Konstanz (4:9) ging es in acht der 13 Spiele in den entscheidenden fünften Satz.

Der längste Satz: Den längsten Satz der Vorrunde spielten Onur Girgin (Blumberg) und Martin Gramlich (Hüfingen). Mit 19:17 gewinnt Girgin zwar den zweiten Satz zur 2:0 Führung, aber am Ende hatte Gramlich mit 3:2 die Nase vorne. Andreas Lerner (Singen) hatte nur im ersten Satz mit 18:16 Mühe gegen Sven Demuth, (Stühlingen), siegte dann aber klar mit 3:0. Roger Schräpler vom TSV Mimmenhausen gewann gegen Frank Heinrichson den ersten Satz mit 18:16, verlor aber knapp in fünf Sätzen.

Sätze mit der „Höchststrafe“: Seltener als in den Vorjahren endeten einzelne Sätze mit der „Höchststrafe“ von 11:0. Mit Hans Gaugel vom TSV Mimmenhausen gelang dem mit 67 Jahren ältesten Spieler der Liga im zweiten Satz ein 11:0 gegen Martin Gramlich (Hüfingen) zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Das reichte am Ende aber nicht zum Sieg. Gramlich gewann im Entscheidungssatz knapp mit 11:9. Für Gerd Schönle (Stühlingen) war es gegen Carsten Basler (DJK Villingen) eine klare Sache. Einem 11:0 im ersten Satz folgten zwei weitere klare Sätze zum 3:0. Im Doppel gelang Georg Winkler/Ron Stocker (Mühlhausen) gegen Oliver Brandl/Felix Kleber (Konstanz) im vierten Satz ein 11:0 zum 3:1-Erfolg.

Älteste und jüngste Mannschaften bzw. Stammspieler: Der älteste Stammspieler in dieser Saison ist Hans Gaugel vom Aufsteiger TSV Mimmenhausen. Der 67-jährige Senior der Liga gewann aber nur in der Vorrunde zwei Einzel und blieb in der Rückrunde sieglos. Der TSV Mimmenhausen stellte insgesamt auch die älteste Formation der Liga mit einem Durchschnittsalter von 49 Jahren. Mit jeweils 14 Jahren waren Marc Hackenjos (TV St.Georgen) und Kai Moosmann (TTC Singen III) die jüngsten Spieler der Liga. Beide fanden sich am Ende der Runde mit positiven Bilanzen in den Top Ten im 2. Paarkreuz wieder.

Die erfolgreichsten Einzel- und Doppelspieler: Die besten Einzelspieler der Liga sind naturgemäß im ersten Paarkreuz der Liga zu finden. Am Ende der Rückrunde führt Gerd Schönle (TTF Stühlingen) mit 16:0 die Rangliste vor Georg (16:2) und Niklas Winkler (11:4) vom TTC Mühlhausen an. Über die gesamte Saison weisen Georg Winkler (33:2) und Gerd Schönle (31:2) die besten Bilanzen auf.

