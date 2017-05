Regionalsport Schwarzwald Tipps Kreisliga A 1: Peterzell ist sehr heimstark

Michael Henseleit, Trainer FV Marbach, tippt den 26. Spieltag

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) NK Hajduk Villingen – FC Unterkirnach. „Es geht für beide Teams um viel. Hajduk darf im Kampf um Platz zwei keine Punkte liegen lassen. Unterkirnach braucht jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Es wird sicherlich ein interessantes Spiel. Unterkirnach hat nach dem Trainerwechsel mit dem Heimsieg ein Ausrufezeichen gesetzt, doch nachzulegen wird schwer. Ich tippe 2:1.“

FC Triberg – FV Marbach. „Wir wollen unsere Serie an ungeschlagenen Spielen fortsetzen und in den nächsten drei Partien die Meisterschaft perfekt machen. Im Vorfeld wäre ich in Triberg mit einer Punkteteilung zufrieden. Wir wissen aber ganz genau, dass uns eine ganz schwere Partie beim Tabellendritten erwartet.“

VfB Villingen – FC Weilersbach. „Weilersbach spielt etwas launisch, hat aber offensive Qualitäten. Wenn der VfB so stark spielt wie gegen uns, gewinnt Villingen mit 3:2 Toren.“

FC Königsfeld II – DJK Villingen II. „Für Königsfeld geht es wohl nur noch darum, die Saison nicht als Tabellenschlusslicht zu beenden. Villingen hat da bessere Möglichkeiten und gewinnt mit 2:0.“

FC Tannheim – FC Fischbach. „Tannheim hat den Klassenerhalt noch nicht sicher. Für die Gastgeber steht viel auf dem Spiel. Bei Fischbach weiß ich nicht, welche internen Ziele es in der Saison noch gibt. Nach oben und unten ist in der Tabelle nicht mehr viel möglich. Tannheim gewinnt mit 2:1.“

FC Peterzell – FC Kappel. „Peterzell ist extrem heimstark und wird sicherlich alles daransetzen, die Niederlage in Unterkirnach wieder gutzumachen. Mein Tipp lautet 3:1.“

Sportfreunde Neukirch – SG Buchenberg/Neuhausen. „Neukirch steht gewaltig unter Zugzwang. Der Klassenerhalt ist in großer Gefahr. Es wird sicherlich ein heiß umkämpftes Spiel, in dem sich Neukirch mit 2:1 Toren durchsetzen sollte.“

FC Gütenbach – SV Rietheim. „Rietheim hat nach meinen aktuellen Informationen personelle Sorgen. Gütenbach wird sicherlich versuchen, sich achtbar aus der Liga zu verabschieden und noch einige Punkte zu holen. Auf eigenem Platz wird sich Gütenbach noch einmal richtig motivieren, da die Mannschaft auf keinen Fall Tabellenletzter werden will. Ich tippe in dieser Begegnung 1:1 Unentschieden.“