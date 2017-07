Donaueschingen Tina von Briel holt Dressur-Gold

Baden-Württembergische Meisterschaft der Reiter. In Schutterwald drei Medaillen abgeräumt

Reitsport: (rom) Starker Auftritt der regionalen Reiter bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Schutterwald: Drei Podestplätze konnten verbucht werden, es gab Gold, Silber und Bronze. Baden-Württembergische Meisterin in der Dressur der Amateure wurde Tina von Briel (RZ Frese Immenhöfe) auf Huckleberry. Ein zweiter Platz sowie ein Sieg in den beiden Wertungsprüfungen reichten, um sich die Goldmedaille zu sichern.

Bei den Ponyreitern gab es für Katharina Dietrich (RC St. Georgen) auf ihrer fabelhaften Fee die Bronzemedaille. Sie musste in drei Wertungsprüfungen der Klassen L und M* mit Siegerrunde über die Hindernisse. Mit Glenn Miller war sie bei den Children ebenfalls noch am Start. Hier lief es noch ein bisschen besser, denn sie gewann die Silbermedaille. Auf den Plätzen fünf und sieben folgten Hanna Hoppe mit ihrem Centus sowie Lara-Sophie Strohm und Coriano's Boy. Beide satteln für das Pferdesportteam Schwarzwald Baar. Die Nachwuchsreiter mussten sich in einem L-Springen sowie einem M*- und M*-Springen mit Stechen behaupten.