Regionalsport Schwarzwald Tim Heine macht mit zwei Toren SG-Aufstieg perfekt

Riedöschingen/Hondingen in der Bezirksliga. NK Hajduk Villingenverliert auch Rückspiel

Fußball, Aufstiegsspiel in die Bezirksliga: NK Hajduk Villingen – SG Riedöschingen/Hondingen 0:2 (0:0). Die SG Riedöschingen/Hondingen schaffte in der Relegation den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Nachdem die Spielgemeinschaft bereits vor einer Woche ihr Heimspiel mit 4:2 Toren gewonnen hatte, behielt die Mannschaft von Trainer Gerd Hanser auch im Rückspiel bei Hajduk Villingen mit 2:0 die Oberhand. Vor allem die zahlreich mitgereisten Gästefans sorgten für eine tolle Stimmung.

Nach vier Minuten gab es die erste Torchance zu sehen. Ein gefährlicher Freistoß der SG flog rechts am Tor vorbei. Nur zwei Minuten später hatte Manuel Martin mit einem Kopfball die nächste Gelegenheit für den Gast. In einer ereignisreichen Anfangsphase folgten weitere aussichtsreiche Abschlüsse.

Nach einer starken Anfangsphase der Gäste kam Hajduk in Minute elf zu einer dicken Doppelchance. Zuerst scheiterte Hrvoje, danach Ivica Jozinovic. Die SG klärte letztlich auf der Torlinie. Nach 16 Minuten wurde es auf der anderen Seite erneut gefährlich. Josip Jozinovic setzte einen Hajduk-Freistoß in die Mauer und SG-Spieler Patrick Bäurer schnappte sich das Spielgerät zum Konter. Als Bäurer an der Strafraumgrenze gefoult wurde, legte sich Tim Heine den Ball zurecht und brachte den fälligen Freistoß in die Mitte. Nach einem guten Abschluss parierte Hajduks Schlussmann Ivan Stipic klasse.

Die beste Chance im ersten Abschnitt hatte Riedöschingen/Hondingen nach 19 Minuten. Abermals nach einem gut getretenen Freistoß traf diesmal Nik Fluk die Latte. In Minute 31 lief Josip Matkovic allein auf das SG-Gehäuse zu. Im Eins-gegen-eins scheiterte er jedoch an Torhüter Andreas Metzger. In den letzten zehn Minuten vor der Pause hatten beide Mannschaften jeweils eine weitere Torchance. Im ersten Abschnitt wurde es vor allem nach Standardsituationen gefährlich. Die SG war insgesamt überlegen und hatte mehr vom Spiel. Trotz Chancenplus der Gäste ging es torlos in die Kabinen.

Nach einer ereignisreichen ersten Halbzeit waren die zweiten 45 Minuten eher arm an Chancen. Trotzdem fielen nach dem Seitenwechsel die beiden Tore des Tages. Nach 52 Minuten wäre beinahe der Gastgeber in Führung gegangen. Hrvoje Jozinovic lief nach tollem Zuspiel allein auf SG-Torwart Andreas Metzger zu, schoss aber rechts am Tor vorbei. Drei Minuten später die Gästeführung: Bäurer brachte eine scharfe Ecke in die Gefahrenzone der Hausherren. Über Umwege landete die Kugel bei Heine, der mit einem schönen Fernschuss auf 1:0 für die SG stellte. Kurze Zeit später, in Minute 62, war erneut Heine zur Stelle und avancierte zum Matchwinner. Einen flachen Pass in die Mitte brauchte er nur noch zum 0:2 über die Linie zu schieben.

Damit war die Partie gelaufen. Hajduk hatte nichts mehr entgegenzusetzen und ergab sich in den letzten zehn Minuten komplett. Jan Fluk, zweimal Martin sowie erneut Heine vergaben weitere Gelegenheiten, um für die Gäste auf 0:3 zu erhöhen. Tore: 0:1 (55.) Heine, 0:2 (62.) Heine. ZS: 650. SR: Dennis Dickscheid (Schonach). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot (85.) SG.

NK Hajduk Villingen: Stipic, Mato Jozinovic (62. Cavar), Bosko Jozinovic (55. Tomislav Jozinovic), Gönner, Lipak (75. Herceg), Josip Jozinovic, Ivica Jozinovic, Hrvoje Jozinovic, Ilija Jozinovic, Matkovic, Diamandidis (75. Glibusic).

SG Riedöschingen/Hondingen: Metzger (86. Pfeiffer), Nik Fluk, Fabian Martin, Metzler, Zolg (79. Jan Fluk), Werhan, Scherer, Heine, Manuel Martin (87. Deschle), Bäurer (84. Frank), Meilhammer.