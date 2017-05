Thumer gibt sich zugeknöpft

Verbandsligist FC Bad Dürrheim auf der Suche nach passenden Neuzugängen

Fußball-Verbandsliga: Mit dem 4:3-Erfolg gegen den FC Denzlingen gelang dem FC Bad Dürrheim am Samstag der zehnte Heimsieg. Einmal mehr hatte Trainer Reiner Scheu kaum eine personelle Auswahl auf der Bank, was den Erfolg nochmals hoch bewerten lässt. "Es war wieder mal das letzte Aufgebot. Umso mehr ist der Einsatzwille der Jungs zu loben", sagt der Fußball-Lehrer.

Noch ein Spiel, am kommenden Samstag in Kehl, haben die Dürrheimer zu absolvieren, dann ist die Saison vorbei. Kräftig gewerkelt wird indes hinter den Kulissen, um neue Spieler zu gewinnen. Zvonimir Fantov, Christian Braun, Yannick Bartmann und Samuel Witzig wurden bereits verabschiedet. Noch stehen die endgültigen Zusagen von Mustafa Akgün und Dominik Almeida aus. Hendrik Berg wird sich für ein halbes Jahr ins Ausland (Studium) verabschieden. Raphael Bartmann kommt erst im Winter aus dem Ausland zurück. Offen ist zudem, ob Karsten Scheu (Studium) noch eine Saison anhängt. "Er ist sich noch nicht ganz sicher. Möglicherweise finden wir eine verkürzte Form seines Engagements", sagt Bad Dürrheims Vizechef Alexander Thumer.

Angesichts der vielen Abschiede muss Thumer kräftig nach potenziellen Neuzugänge suchen. "Es ist in unserer Region besonders schwer, die passenden Spieler zu finden", betont der Vizechef. Thumer hat dem Vernehmen nach schon fünf Zusagen, wobei mit Markus Rössner (BSV Schwenningen) und Cever Atar (FC 08 Villingen) erst zwei Namen öffentlich sind. "Wir haben mit den drei anderen Spielern abgesprochen, dass wir aktuell keine Namen nennen", so Thumer. Sein Ziel ist es, eine Mannschaft mit 20 Feldspielern und zwei Torhütern aufzubauen. Davon ist Thumer noch ein ganzes Stück entfernt und weiß: "Die kommenden sechs Wochen werden sehr arbeitsreich und fast schon eine kleine Herkulesaufgabe. Wir werden aber wieder eine schlagkräftige Mannschaft haben."

Ein dickes Lob hat der Funktionär für die Leistungen des Trainerteams und der Mannschaft übrig. "Da wurde in den vergangenen Monaten hervorragende Arbeit geleistet. Es ist noch immer eine kleine Sensation, dass wir so frühzeitig den Klassenerhalt gepackt haben." Thumer will keine Spekulationen anstellen, ob die Mannschaft den gegenwärtig guten achten Platz ins Ziel bringt. "Selbst wenn wir Neunter würden, wäre das für mich ein noch größerer Erfolg als die Plätze vier oder fünf in den vergangenen Jahren. Wir hatten diesmal andere Voraussetzungen."

Reiner Scheu würde die Saison liebend gern auf Rang acht abschließen. Dazu sollte in Kehl gepunktet werden. In dieser Woche will der Fußball-Lehrer im Training nochmals für Abwechslung sorgen, um Mannschaft und Spielern interessante Übungseinheiten anzubieten. Immerhin ist das Duell in Kehl zwischenzeitlich zu einem Spiel zweier Tabellennachbarn geworden.