Regionalsport schwarzwald Teyfik Ceylan (FC 08 Villingen) nach senem Doppelpack gegen Neustadt: "Tore wichtig für das Selbstvertrauen"

Interview zum Spiel FC 08 Villingen gegen FC Neustadt

Fußball-Verbandsliga: Teyfik Ceylan hatte zuletzt Ladehemmung. Am Freitag im Schwarzwald-Derby gegen den FC Neustadt traf er doppelt und hatte so maßgeblichen Anteil am 3:0-Erfolg des FC 08 Villingen gegen den FC Neustadt.

Herr Ceylan, Glückwunsch zum Sieg. Wie fällt ihr Fazit nach dem Spiel aus ?

Wir haben sehr druckvoll begonnen und hatten vor dem 1:0 schon gute Chancen. Wichtig war, dass wir bis zur Pause schon für eine Vorentscheidung gesorgt haben. Natürlich hätten wir bei etwas mehr Konzentration auch noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können.

Sie haben zuletzt lange nicht getroffen. Wie wichtig waren die beiden Treffer gegen Neustadt für Sie persönlich ?

Ganz wichtig für das Selbstvertrauen. Ich hatte wirklich länger nicht getroffen und hoffe, dass mir dies auch für die weiteren Spiele hilft.

Nach der Pause hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft schon das Spiel am Montag in Lahr im Hinterkopf hattet ?

Das sehe ich nicht so. Wir haben das Spiel weiterhin kontrolliert und hätten, wie ich schon angemerkt habe, durchaus noch mehr Tore erzielen können. Wir haben auch in der zweiten Halbzeit immer versucht nach vorne zu spielen.

Was erwarten Sie am Montag im Spiel beim SC Lahr ?

Das wird sicherlich wieder eine schwere Auswärtspartie für uns. Ich gehe von einem Kampfspiel aus und wir müssen versuchen, dieses Spiel von der ersten Minute anzunehmen. Gelingt uns dies, bin ich zuversichtlich, dass wir erneut erfolgreich sein werden.