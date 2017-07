Regionalsport Schwarzwald Testspiele der Landesligisten

Vorbereitungsspiele der Schwarzwälder Teams am Wochenende

DJK Donaueschingen

Dreierpack von Max Schneider

Fußball: In einem weiteren Vorbereitungsspiel gewann Landesligist DJK Donaueschingen am Mittwochabend bei der A-Jugend des SV Zimmern mit 4:1 (0:0) Toren. Donaueschingen musste auf alle vier Angreifer verzichten und tat sich 45 Minuten sehr schwer. Max Schneider (3) und Christian Limberger erzielten nach einem 0:1-Rückstand die vier Tore. „Ich bin nur mit der zweiten Halbzeit zufrieden. Da haben wir früher attackiert und uns Chancen erspielt“, resümiert Trainer Christian Leda. Am Wochenende steht kein Testspiel an. Dafür hat der Trainer mehrere Einheiten im konditionellen Bereich angesetzt. (daz)

DJK Villingen

Ralf Hellmer will mutigen Auftritt sehen

Fußball: Landesligist DJK Villingen bestreitet am Samstag ab 17 Uhr ein weiteres Testspiel bei der A-Jugend des SV Zimmern. Trainer Ralf Hellmer wird mit 18 Spielern die Reise antreten und wohl auch alle Akteure einsetzen. „Ich erwarte einen starken Gegner. Wir müssen da sehr mutig spielen“, fordert Hellmer. Er will von seiner Elf eine gute Passgenauigkeit sehen. „Zudem sollten wir sehr kompakt innerhalb und zwischen den Reihen auftreten. Ich bin gespannt, ob das klappt“, ergänzt Hellmer. (daz)

FC Löffingen

Tim Heine hat eine große Auswahl

Fußball: Nach dem 6:0-Testspielsieg in Freiburg präsentiert sich die Mannschaft des FC Löffingen am Samstag ab 17 Uhr erstmals vor eigenem Publikum. Gegner ist der SV Au-Wittnau aus der Landesliga, Staffel 2. „Mir hat im ersten Spiel der Zug zum Tor gefallen. Wir haben entschlossen den Abschluss gesucht. Gegen Au werden wir sehen, wo wir nach zwei Wochen Saisonvorbereitung stehen“, sagt Trainer Tim Heine. Aktuell hat er 20 Spieler im Training und somit eine große Auswahl. „Viele werden Einsatzzeiten erhalten. Ich schaue mir vorher auch das Spiel der zweiten Mannschaft an, um diese Jungs besser einzuschätzen“, fügt Heine an. (daz)

FC Furtwangen

Doppelter Einsatz am Wochenende

Fußball: Landesligist FC Furtwangen testet am Wochenende zweimal den Stand der Vorbereitung. Am Freitag (19 Uhr) beim Bezirksligisten SG Simonswald und am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Waldkirch. „Wir arbeiten aktuell viel im Grundlagen- und Ausdauerbereich. Da passen die beiden Partien gut. Jeder Spieler im Kader wird 90 Minuten Einsatzzeit erhalten“, kündigt Spielertrainer Markus Knackmuß an. In dieser Woche bat er seine Akteure täglich zu Trainingseinheiten. (daz)

FC Schonach

Enrique Blanco tüftelt am Spielsystem

Fußball: Im zweiten Vorbereitungsspiel gastiert Landesligist FC Schonach am Sonntag (16 Uhr) in Gütenbach und trifft dort auf den Bezirksligisten SG Simonswald. „Wir haben am Dienstag in Bad Dürrheim sehr gut gespielt. Daran wollen wir anknüpfen, Druck gegen den Ball ausüben, stabil stehen und Chancen kreieren. Außerdem tüfteln wir noch etwas am Spielsystem“, sagt Trainer Enrique Blanco. (daz)