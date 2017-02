Testspiel endet ohne Sieger

3:3-Unentschieden zwischen FC Bad Dürrheim und FC Gutmadingen

Fußball: (daz) Mit einem 3:3-Unentschieden endete am Dienstagabend ein Freundschaftsspiel zwischen dem Verbandsligisten FC Bad Dürrheim und dem Landesligisten FC Gutmadingen. Christian Braun (15.) brachte die Kurstädter in Führung, die Felix Schaplewski nach dem Seitenwechsel verdoppelte. Nach einem Bad Dürrheimer Eigentor nach einer Stunde traf Abdullah Cil zum 3:1. Benjamin Huber (70.) und Manuel Huber (80.) stellten mit ihren Treffern den Endstand her.

„Unsere Leistung war nicht berauschend. Wir hatten zuvor intensiv trainiert und es war daher auch eine gewisse Müdigkeit zu erkennen. Auf jeden Fall habe ich einiges gesehen, was wir in Zukunft besser machen können“, resümierte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu die 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz. Scheu bemängelte zudem die etwas fehlende Einstellung bei einigen Akteuren. Gutmadingens Trainer Heinz Jäger freute sich über die Comeback-Qualitäten seines Teams. „Bad Dürrheim hat die Partie dominiert, aber davon war auszugehen. Wir haben zwei Gegentreffer bekommen, die schwer zu verteidigen waren. Das Ergebnis ist natürlich gut für das Selbstvertrauen.“

Ein Sonderlob gab es von Jäger für die beiden Schlussmänner Markus Burger und Moritz Küssner, die beide je eine Halbzeit spielten und sich mehrfach auszeichneten.