Regionalsport Schwarzwald Testspiel-Premiere für beide Teams

Verbandsligist FC Bad Dürrheim empfängt am Dienstagabend den Landesligisten FC Schonach

Fußball: FC Bad Dürrheim – FC Schonach (Dienstag, 19 Uhr). (daz) Verbandsligist FC Bad Dürrheim hat sich mit Landesligist FC Schonach gleich einen starken Auftaktgegner für die Testspielserie ausgesucht. Zuletzt standen sich beide Teams in der vergangenen Saison im südbadischen Pokal gegenüber, als Schonach die Kurstädter aus dem Wettbewerb warf. "Wir sollten zum Auftakt nicht zu viel erwarten. Wir befinden uns noch in der Findungsphase. Für acht, neun neue Spieler wird es der erste Auftritt in unserem Trikot sein", sagt Bad Dürrheims Vizechef Alexander Thumer.

Mit dem 22-jährigen Rumänen Eduard Mladoniczky haben die Kurstädter einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der Angreifer kommt vom Bodensee-Bezirksligisten FC Öhningen-Gaienhofen und überzeugte Thumer und Trainer Reiner Scheu bei einigen Einheiten im Probetraining. Mladoniczky kommt mit der Empfehlung von 25 Treffern in der vergangenen Saison. Die Kurstädter haben aktuell 18 Feldspieler und zwei Torhüter im Kader. "Unsere weitere Suche konzentriert sich auf den Defensivbereich. Hier werden wir noch tätig werden müssen", ergänzt Thumer.

Unterdessen bescheinigt Thumer den Spielern bei den sechs Übungseinheiten in der vergangenen Woche eine große Einsatzbereitschaft. "Alle ziehen großartig mit." Da auch am gestrigen Montagabend trainiert wurde, werde Scheu im Test gegen Schonach vielen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen.

Hart wird für die Kurstädter der Auftakt in die Punktspiele. Am 5. August kommt der Kehler FV ins Salinenstadion. Am 12. August gastieren die Dürrheimer beim Vizemeister Freiburger FC und eine Woche später wird der SV Endingen erwartet. Am 26. August folgt das Heimspiel gegen Oberliga-Absteiger Offenburger FV. "Das ist ein Hammerprogramm. Alle vier Gegner sind Hochkaräter. Vielleicht ist es auch ein Vorteil, gegen diese Gegner zu starten. Zuletzt hatten wir zum Auftakt immer die Aufsteiger, die mit viel Euphorie antraten", fügt Thumer an. Da die Verbandsliga erneut mit 18 Mannschaften spielt, wird es wie in der vergangenen Saison fünf Absteiger geben.

Testspielpremiere ist die Partie auch für den FC Schonach. "Wir wollten uns gleich mit einem starken Gegner messen. Bad Dürrheim wird uns zeigen, woran wir in den kommenden Tagen noch arbeiten müssen. Ich erwarte einige Erkenntnisse. Nach einer Woche Training kann nicht alles funktionieren, dennoch nehmen wir uns einiges vor", sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco. Er will am Spielsystem seiner Mannschaft etwas verändern und diese Vorstellungen testen. Blanco: "Auch wir sind in der Findungsphase. Die Entwicklung steht im Vordergrund."