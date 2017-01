VillingenSchwenningen Testspiel-Ort beim FC 08 Villingen noch offen

Nullachter treffen mit Oberligist TSG Balingen auf einen anspruchsvollen Gegner

Fußball: TSG Balingen – FC 08 Villingen (Samstag, 14.30 Uhr) Zum ersten Testspiel 2017 hat der FC 08 Villingen mit dem Oberligisten TSG Balingen gleich einen anspruchsvollen Gegner. Wo das Spiel stattfinden wird, soll sich erst am heutigen Freitag entscheiden. Zur Auswahl steht der Kunstrasen der TSG Balingen, der allerdings derzeit nur eingeschränkt bespielbar ist, weshalb Nullacht-Coach Jago Maric im ständigen Austausch mit seinem Balinger Kollegen Ralf Volkwein steht.

Eine Alternative böte sich in Bankholzen bei Radolfzell an, hinter dieser steht jedoch ebenfalls noch ein kleines Fragezeichen. „Es ist eben wie jedes Jahr“, sagt Maric, der schon etliche derartige Winter in seiner Zeit beim FC 08 erlebt hat. Die Stimmung sei gleichwohl gut, auch wenn der Kunstrasen auf dem Friedengrund zurzeit eine 20 Zentimeter dicke Schneeschicht aufweist. Für die Mannschaft heißt das: Ein Teil trainiert im Sportstudio, der andere Teil übt in der Soccerhalle Spielzüge.

Neue Verletzte gibt es derzeit nicht zu beklagen, allerdings ist Turan Sahin krank. Der ebenfalls zuletzt erkrankte Tobias Weißhaar stieg gestern Abend hingegen wieder ins Training ein. Die Dauerverletzten machen derweil gute Fortschritte: Gianluca Serpa trainiert wieder ganz normal mit und soll auch morgen gegen die TSG ran, während Damian Kaminski, Manuel Stark und Gian-Luca Reho nach ihren Kreuzbandrissen noch einige Zeit brauchen werden, ehe sie wieder voll belasten können. „Dennoch gibt es auch bei diesen Dreien gute Fortschritte“, so Maric. Im Spiel gegen die Balinger will der Trainer etwa 16 oder 17 Akteure einsetzen. Bereits am Dienstag steht dann – voraussichtlich in Singen – die nächste Testpartie gegen die U 21 des Schweizer Erstligisten FC St. Gallen an.