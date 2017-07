Regionalsport Schwarzwald Terminsorgen bei Schwarzwälder Landesligisten vor der 2. Pokal-Runde

Rückblick auf die 1. Hauptrunde im südbadischen Verbandspokal

Fußball: Vier Hoffnungsträger hat der Bezirk Schwarzwald im südbadischen Vereinspokal noch nach der ersten Runde. Oberligist FC 08 Villingen, Verbandsligist FC Neustadt sowie die Landesligisten DJK Donaueschingen und FC Furtwangen haben die Chance aufs Achtelfinale. Alle vier werden nicht durchkommen, da sich Furtwangen und Villingen in einem direkten Duell gegenüber stehen. Geplant ist die 2. Hauptrunde für Mittwoch, 9. August. Ein Termin, der zwei Schwarzwälder Vereinen ganz und gar nicht passt.

Für den einzigen zweistelligen Erfolg sorgte in der 1. Hauptrunde der FC 08 Villingen mit dem 11:0-Sieg bei der SG Dettingen. „Das Ergebnis sagt alles. Wir haben sogar noch einige gute Chancen liegen gelassen. Es war ein gutes Spiel von uns und mir hat der Auftritt meiner Mannschaft sehr gut gefallen“, sagte FC 08-Trainer Jago Maric. Auch das Defensivverhalten war für Maric sehr positiv. „Dettingen hat nicht einmal ernsthaft auf unser Tor geschossen. Wir hätten auch ohne Torhüter spielen können.“ Vom Zweitrunden-Gegner Furtwangen erwartet Maric mehr Gegenwehr: „Das ist ein Derby gegen einen hoch motivierten Gegner.“

Mit 3:0 führte der FC Neustadt nach 45 Minuten in Überlingen, kassierte nach dem Wechsel drei Gegentreffer und setzte sich noch dank eines Tors in der Schlussminute 4:3 durch. „Solche Geschichten schreibt nur der Pokal. Wir haben uns völlig ohne Not durch individuelle Fehler in Schwierigkeiten gebracht. Im Unterbewusstsein war die 3:0 Führung für einige Spieler wohl schon die Entscheidung“, bilanziert Trainer Benjamin Gallmann. Immerhin habe seine Elf „die zwei Pflichtaufgaben innerhalb von vier Tagen gelöst.“ Die Zweitrunden-Partie gegen den Pokal-Verteidiger Rielasingen-Arlen wird verlegt, da Rielasingen am 12. August das DFB-Pokalspiel gegen Dortmund bestreitet. Als Spieltermine sind der 22. oder 29. August im Gespräch.

Die DJK Donaueschingen benötigte in Dauchingen fast eine Stunde, bevor es mit dem Tore richtig schießen klappte und aus dem 0:1-Rückstand ein 5:1-Sieg wurde. „Wenn du 90 Minuten dominierst, müssen wir nicht darüber sprechen, ob der Sieg verdient war“, betont DJK-Trainer Christian Leda. Die Donaueschinger wollen nun die Zweitrunden-Partie gerne verlegen und haben schon mit Gegner FC Radolfzell Kontakt aufgenommen. Leda: „Der 9. August passt uns nicht, weil wir 48 Stunden später das Eröffnungspunktspiel in der Landesliga bestreiten.“ Von Radolfzell gab es für eine Verlegung kein Interesse. „Ich finde das sehr schade und hatte mit mehr Kooperation gerechnet“, so Leda. Der Trainer will am 23. August spielen und hat jetzt die Verantwortlichen beim Verband eingeschaltet. „Wir hoffen auf Unterstützung, denn sonst müssten wir am 9. August unsere zweite Mannschaft nach Radolfzell schicken.“

Lange schnupperte Bezirksligist FC Dauchingen mit der 1:0-Führung gegen die DJK Donaueschingen an einer Überraschung, bevor es noch fünfmal im eigenen Kasten einschlug. „Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten alles versucht und eine Stunde gut mitgehalten. Das Aus ist kein Beinbruch. Nach dem 1:2 war mir klar, dass wir wohl nicht mehr zurückkommen werden. Da waren wir auch kräftemäßig fast am Ende“, blickt Dauchingens Trainer Uli Bärmann zurück.

Schon am Freitagabend verabschiedete sich der FC Bad Dürrheim durch die 2:3-Niederlage in Pfullendorf aus dem Wettbewerb. Am Montag hatte Trainer Reiner Scheu dies längst abgehakt. „Wenn du zwei Eigentore erzielst und beim dritten Gegentreffer mithilfst, reicht es eben nicht. Wir bestrafen uns selbst. Ich wäre gern weiterhin im Pokal dabei gewesen“, sagt Scheu. Der Fußball-Lehrer widmete sich indes schon wieder viel mehr der Integration der zwei am Wochenende neu verpflichteten Spieler (wir berichteten). „Wir mussten etwas tun, nachdem weiterhin die Rückkehr der zwei Togolesen völlig unsicher ist“, so Scheu.

Nach dem FV Tennenbronn hat der FC Furtwangen mit dem SV Geisingen bereits den zweiten Bezirksligisten von der Teilnehmerliste gestrichen und darf sich nun auf die Partie gegen den Villinger Oberligisten freuen. „Ich würde dieses Spiel gerne um ein, zwei Wochen verlegen. Wir werden durch mindestens zehn Urlauber keine konkurrenzfähige Mannschaft haben. Ich hoffe, Jago Maric stimmt zu“, sagt Furtwangens Trainer Markus Knackmuß. Er wird am heutigen Dienstag mit dem Nullacht-Trainer das Gespräch suchen. Unterdessen freute sich Knackmuß, dass seine Vorstellung vom neuen Spielstil in Geisingen schon gut klappte: „Natürlich fehlt noch der Feinschliff, aber wir waren über fast die gesamte Spielzeit das bessere Team.“

Bezirkspokalsieger SV Geisingen hatten sich gegen Furtwangen einiges vorgenommen. Die 1:2-Niederlage liest sich durchaus achtbar und die frühe Führung nährte die Hoffnung. „Letztlich hat Furtwangen verdient gewonnen. Die Mannschaft war reifer und in der Vorbereitung auch einen Schritt weiter. Wir haben uns gut verkauft“, sagt Spielertrainer Marijan Tucakovic. Er nimmt aus der Partie einige gute Erkenntnisse im Hinblick auf die Punktspiele mit. „So ein Test gegen einen Landesligisten bringt dich weiter als ein klarer Vorbereitungssieg gegen einen unterklassigen Gegner“, so Tucakovic.

So schwer wie möglich machte es der FC Löffingen dem Pokalverteidiger aus Rielasingen. Erst nach 120 Spielminuten unterlag Löffingen mit 1:3. „Unsere Leistung war gut. Wir haben uns sehr gut gewehrt“, resümiert Trainer Tim Heine. Nicht gefallen haben ihm die zwei gelbroten Karten gegen Benjamin Gaudig und Peter Beha. „Wir haben die Partie teuer bezahlt, denn beide werden im ersten Punktspiel fehlen. Die Platzverweise waren vom Schiedsrichter etwas überzogen“, ärgert sich Heine. Ihn stimmt der Auftritt seiner Elf zuversichtlich im Hinblick auf die Punktspiele, schließlich werden da Mannschaften kommen, die nicht die Qualität von Rielasingen haben.

Nahezu 70 Minuten durfte die DJK Villingen in Radolfzell an einer Überraschung schnuppern, bevor der Verbandsligist aus dem 2:2 einen 5:2-Sieg machte. „Ich nehme viele positive Erkenntnisse mit. Das Aus ist schade, denn es war mehr drin. Wenn der Gastgeber die Mehrzahl seiner Treffer nach Kontern erzielt, sagt das schon viel aus“, blickt DJK-Trainer Ralf Hellmer zurück. Eine Schlüsselszene war für ihn das 4:2. „Es hätte zuvor Handelfmeter für uns geben können und im Konter kassieren wir das Tor. Danach war die Luft raus. Bis dahin hatten wir den Favoriten sogar gut im Griff.“ Villingen bestreitet nun am Mittwoch und Freitag zwei weitere Freundschaftsspiele.

In der vergangenen Saison noch Halbfinalist, schied der FC Schonach diesmal bereits in Runde eins aus. Trainer Enrique Blanco hat den Grund für die 2:5-Niederlage in Denkingen schnell ausgemacht. „Es reicht nicht, sieben ganz starke Anfangsminuten zu zeigen und dann zwei Gänge herunter zuschalten.“ Natürlich nimmt Blanco die „schweren Beine“ seiner Spieler nach dem Trainingswochenende mit in die Bewertung. Dass seine Elf so abbaute, bleibt ihm jedoch ein Rätsel. „Wenn du gegen einen starken Bezirksligisten nicht alles gibst, kannst du rausfliegen. So ist es gekommen.“ Blanco setzt nun auf den heilsamen Effekt der Pleite: „Wir haben schon am Sonntag sehr ausführlich miteinander gesprochen. Diese Niederlage kann auch einen Lerneffekt haben“.