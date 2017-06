Regionalsport Schwarzwald Termine der Aufstiegsspiele

Fußball im Bezirk Schwarzwald

Fußball: Die Termine der Aufstiegsspiele im Bezirk Schwarzwald wurden festgelegt. In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga treffen die SG Riedöschingen/Hondingen und NK Hajduk Villingen am Sonntag erstmals aufeinander. Das Spiel auf dem Hondinger Rasenplatz beginnt um 15 Uhr. Das Rückspiel in Schwenningen ist sechs Tage später, am Samstag, 24. Juni. Diese Partie wird um 16 Uhr angepfiffen.

In der Dreier-Runde um den Aufstieg zur Kreisliga A erwartet die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach am Samstag (16 Uhr) den TuS Bonndorf II. Diese Partie findet in Hammereisenbach statt. Am Mittwoch, 21. Juni, greift die SG Kirchen-Hausen in den Kampf um den Aufstieg ein. Endet die erste Partie mit einem Unentschieden oder einem Bonndorfer Sieg, empfängt Kirchen-Hausen die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. Gewinnen die Bregtäler die Auftaktpartie, heißt die zweite Paarung TuS Bonndorf II gegen SG Kirchen-Hausen. Am darauffolgenden Wochenende ist die entscheidende Partie. Jede Mannschaft hat in der Aufstiegsrunde einmal Heimrecht.