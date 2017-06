Donaueschingen Tennisturnier voller Überraschungen

Marina Shamayko und Leandro Portmann dominieren SWB-Open in Donaueschingen.

Tennis: (jümü) Überraschungen gab es bei den 3. McDonalds SWB Open beim TC BW Donaueschingen: Mit 6:3 und 6:0 setzte sich bei den Damen die Nummer 109 in Deutschland, Marina Shamayko vom TC GW Gondelsheim, gegen die Nummer 29, Natalie Pröse von der TGS Bieber Offenbach, klar durch. Bei den Herren standen sich mit Leandro Portmann vom Leipziger TC 1900 und Nicolas Merzetti vom TC SW Kehl zwei Ungesetzte gegenüber, wobei Portmann das Finale mit 6:4 und 6:1 dominierte.

Neben den Einzeltiteln gewannen Shamayko und Portmann im Duo auch das Mixed-Finale gegen die Lokalmatadoren Lisa Küng und Marvin Vogt. Mit ansehnlichen Geldprämien traten die Sieger die zum Teil sehr weite Heimreise an. Die Zuschauer waren nicht nur von den hochkarätigen Endspielen begeistert. „Die SWB-Open haben inzwischen ein beachtenswertes Niveau erreicht“, sind sich die Turnierverantwortlichen Marvin Vogt, Tomas Zivnicek und Mathias Vater einig.

Keinen einzigen Satz und nur sieben Spiele gab die an eins gesetzte Favoritin Natalie Pröse auf dem Weg ins Finale ab, während die an zwei gesetzte Marina Shamayko sowohl im Viertel- als auch Halbfinale in den Match-Tiebreak musste. Auch bei annähernd 30 Grad im Endspiel um die Mittagszeit merkte man der Gondelsheimerin den Kräfteverschleiß nicht an. Sie hatte auf alle Schläge der Favoritin die bessere Anwort. Nachdem Pröse den ersten Satz mit 3:6 abgeben musste, machte sich eine gewisse Resignation breit und im zweiten Durchgang gewann sie kein einziges Spiel mehr.

Das Spiel um Platz drei gewann Dorothea Saar (Freiburger TC) mit 6:0 und 6:4 gegen Maike Nägele (TS Spfr. Schwendi). Die Lokalmatadorinnen Hannah Baur, Yvonne Nutz und Lisa küng (TC BW Donaueschingen) sowie Franziska Putschbach (TC BW Villingen) und Katharina Walk (TC Radolfzell) zogen in dem hochkarätig besetzten Feld im Achtelfinale den Kürzeren.

Mit einem 6:3/7:5-Erfolg über den an eins gesetzten Noah Rockstroh (TC Markdorf) erreichte Leandro Portmann das Finale. Sein Gegner Nicolas Merzetti setzte sich im Halbfinale gegen den an zwei gesetzten Arus Rodrigo (TC Stockach) im Match-Tiebreak durch. Nach einem umkämpften ersten Finalsatz (6:4) ließ Portmann dem kräftemäßig nachlassenden Merzetti letztlich keine Chance mehr.

Nachdem Lokalmatador Danijel Vujica in der ersten Runde den an acht gesetzten Tom el Safadi (TC Wolfsberg Pforzheim) überraschend mit 11:9 im Match-Tiebreak ausgeschaltet hatte, musste der Donaueschinger im Achtelfinale gegen seinen Clubkameraden Marvin Vogt verletzungsbedingt die Segel streichen. Nach einer kampftbetonten Partie verlor Vogt dann das Viertelfinale gegen Rockstroh mit 3:6 und 5:7. Im Achtelfinale war Endstation für Stefan Hauser (TC BW Villingen) und Marvin Beerweiler (TC BW Donaueschingen).

Seniorenturnier

Andreas Lemke bei den Herren 40 und Günter Limberger bei den Herren 50 (beide TC BW Donaueschingen) gewannen das 1. Limberger Architektur und T&S Wolf Bedachungen Ranglistenturnier. Lemke setzte sich in den Gruppenspielen ungeschlagen an die Spitze und verwies seinen Clubkollegen Thomas Derzak auf den zweiten Platz. Im Finale der Herren 50 besiegte Günter Limberger im Finale Jürgen Dreher vom TC St. Georgen mit 7:5 und 6:1.