Regionalsport Schwarzwald Tennenbronns Trainer Winfried Hermes von Geisingen beeindruckt

Rückblick auf den 21. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald

Fußball-Bezirksliga: (daz) Im Gleichschritt lösten die vier Top-Teams am Wochenende ihre Aufgaben ohne Punktverlust. Im Tabellenkeller sind es nun ebenfalls vier Mannschaften, die bereits etwas abgefallen sind und die Absteiger wohl unter sich ausmachen werden.

Gegen die bisher beste Abwehr der Liga, die des TuS Bonndorf, gelang dem FC Hochemmingen ein starker 3:0-Erfolg. „Bonndorf hat bisher noch keine drei Treffer in einem Spiel kassiert. Letztendlich drückt das 3:0 nicht ganz den Spielverlauf uns, aber wir nehmen es natürlich gern mit“, sagt Trainer Roland Waldraff. Ihm gefiel nicht, dass seine Elf mit zu vielen langen Bällen agierte und die spielerische Komponente etwas zu kurz kamen. Ein besonderes Lob gab es von Waldraff für Schlussmann Steven Buczma, er vor allem in der ersten Halbzeit einige glänzende Paraden zeigte. Hochemmingen ist 2017 noch ungeschlagen und bei fünf Punkten aus drei Partien weiterhin im Kampf um die ersten Plätze dabei.

Mit dem 3:0-Erfolg gegen die SG Riedböhringen feierte der FC Pfaffenweiler den ersten Sieg im Jahr 2017. „Wir waren schon in den zwei Partien davor nah dran. Wir hatten vor dem Gegner großen Respekt, aber gleichzeitig auch immer an uns geglaubt. Es war für mich nur eine Frage der Zeit, bis wir den ersten Dreier holen“, sagt Trainer Carmine Italiano. Die Führung gab seiner Elf zusätzliche Sicherheit. Ein schöner Nebeneffekt: Mit jetzt 32 Punkten hat Pfaffenweiler die Bilanz der vergangenen Saison (29 Punkte) bereits überboten. Italiano: „Das nimmt uns einigen Druck. Unabhängig davon möchte ich gern weiter nachlegen.“

Nach den glanzvollen Siegen in Königsfeld und gegen Tennenbronn gab es für die SG Riedböhringen/Fützen beim 0:3 in Pfaffenweiler einen kleinen Rückschlag. „Es gibt solche Tage. Ich will die Niederlage auch nicht überbewerten. Das erste Gegentor hat uns aus dem Konzept gebracht. Danach haben selbst die einfachsten Dinge nicht mehr geklappt“, blickt SG-Trainer Frank Berrer zurück. Er wollte seiner Mannschaft den Willen nicht absprechen, doch es zeichnete sich schnell ab, dass die Berrer-Elf nicht punkten wird. „Wenn wir nicht alles abrufen, reicht es nicht. Wir werden es wieder besser machen“, ist sich Berrer sicher.

Die wahrscheinlich letzte Chance, noch einmal ganz oben anzugreifen, verspielte der FV Tennenbronn durch die 1:2-Heimniederlage gegen Geisingen. „Beide Teams haben in der ersten Halbzeit eine für die Liga ganz starke Partie gezeigt. Es kommt selten vor, dass ich einmal zufrieden bin. Diesmal war ich es“, sagt Trainer Winfried Hermes. Beeindruckt war der scheidende Tennenbronner Coach von den Gästen. „Offensiv ist Geisingen ganz stark. Die Mannschaft wird zumindest um Platz zwei noch mitspielen.“ Bei der eigenen Elf glaubt es Hermes nicht: „Durch unsere vielen verletzten Spieler fehlt etwas der Konkurrenzkampf. Ich befürchte, dass sich bei den vielen anstehenden Spielen weitere Akteure verletzen. Daher wäre ich froh, wir würden Platz fünf oder sechs halten. Für mich wäre das ein ordentlicher Abschied“, fügt Hermes an.

Einen Punkt wollten die Trainer Sigurd Bickmann und Frank Albrecht vom SV Überauchen von der Partie in Dauchingen mitnehmen. Mit dem 1:1 wurde die Mission erfüllt. „Ein gerechtes Ergebnis, auch wenn du in den letzten Minuten kein Standardtor mehr kassieren solltest. Wir haben sehr kompakt gespielt“, bilanziert Bickmann den Auftritt, der mit dem 24. Saisonpunkt belohnt wurde. Am Mittwoch spielt Überauchen gegen Königsfeld und am Sonntag gegen Schönwald. Vier Punkte sind da das Minimalziel. Wird auch diese Mission erfüllt, sollte Überauchen den Ligaerhalt so gut wie sicher haben.

Bereits den dritten Sieg in Folge feierte der SV TuS Immendingen mit dem 6:2-Erfolg in Schönwald. „Das sind alles Schritte in die richtige Richtung. Wir haben die ersten 15 Spielminuten verschlafen, uns dann aber gefangen und schon in den ersten 45 Minuten die Weichen auf Sieg gestellt“, sagt Trainer Kader Ibis zufrieden. Für ihn ist es noch zu früh, vom einem Befreiungsschlag zu sprechen. „Sollten wir auch die kommenden zwei Partien gewinnen, würde ich das unterschreiben. Immerhin zahlt sich jetzt unsere harte Arbeit der vergangenen Wochen aus. Uns wurde nichts geschenkt. Wir haben viel für die jüngste Erfolgsserie getan“, ergänzt der Immendinger Coach.