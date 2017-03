Tennenbronner Luftgewehr-Schützen steigen auf

Relegationsschießen für die Südbadenliga in Buchholz. SSV Tennenbronn landet mit 3781 Ringen auf Rang drei.

Sportschießen: (bs) Die erste Luftgewehr-Mannschaft des SSV Tennenbrnn trat in Buchholz zum Relegationsschießen für die Südbadenliga an. Hierbei ging es um den Aufstieg in die südbadische Landesklasse. Die Tennenbronner Schützen zeigten in Buchholz gute Leistungen.

Nach einem starken ersten Durchgang standen Stefanie Klausmann (384), Björn Wilferth (383), Anna Staiger (383), Daniel Seiler (378) und Reinhard Hug (371) mit einem Mannschaftsergebnis von 1899 Ringen auf einem Aufstiegsplatz.

Im Durchgang zwei steigerte Wilferth sein Ergebnis auf 389 Ringe, während die Ergebnisse der übrigen Mannschaftskollegen etwas abrutschten. Mit einem Teamergebnis von 1882 Ringen ging Tennenbronn vom Stand und hatte es insgesamt nach beiden Durchgängen auf Rang drei geschafft. Damit war der Aufstieg in die Südbadenliga unter Dach und Fach.

Die Einzelergebnisse im zweiten Durchgang: Klausmann (380), Wilferth (389), Seiler (367), Hug (376) und Verena Moosmann (370).

In der Gesamtwertung lag der KKSV Heitersheim II mit 3851 Ringen auf Platz eins, gefolgt vom SV Neusatz (3781), SSV Tennenbronn (3781), SV Schlächtenhaus (3780) und SV Eisental (3768). Insgesamt waren elf Mannschaften nominiert, wovon eine nicht antrat.