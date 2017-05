Regionalsport Schwarzwald Tennenbronner Fußball-Frauen im Bezirkspokal-Finale

2:1-Sieg im Halbfinale gegen FC Triberg

Fußball, Bezirkspokal Frauen Halbfinale: FV Tennenbronn – FC Triberg 2:1 (1:1/1:0) n. V. In einer ausgeglichenen Partie entschieden die Damen des FV Tennenbronn in der ersten Minute der Verlängerung durch ihre Torjägerin Borho das Halbfinale für sich und folgen den Tennenbronner Herren ins Bezirksfinale. Die Partie zwischen den beiden Spitzenteams der Frauen-Bezirksliga wurde auf Augenhöhe gespielt. Durch Kunst kamen die Gastgeberinnen vier Minuten vor der Pause zum Führungstor. In der zweiten Halbzeit verstärkte Triberg die Angriffsbemühungen und erzielte nach zwölf Minuten durch Nagen den Ausgleich. Bis zum Schlusspfiff der regulären Spielzeit fiel trotz Chancen auf beiden Seiten kein Tor mehr. Tore: 1:0 (41.) Tamara Kunst, 1:1 (57.) Lisa Nagel, 2:1 (91.) Patricia Borho. ZS: 130. SR: Kalmbach (Villingen).