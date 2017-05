Regionalsport Schwarzwald Tennenbronn und Geisingen im Pokal-Finale

Halbfinalspiele im Bezirkspokal. FC Pfohren zieht ins Frauen-Endspiel ein

Fußball-Bezirkspokal: Der FV Tennenbronn und der SV Geisingen stehen am Donnerstag, 15. Juni (Fronleichnam), im Endspiel um den Bezirkspokal der Männer. Bei den Frauen steht der FC Pfohren als erster Finalist fest. Das zweite Frauen-Halbfinale zwischen dem FV Tennenbronn und dem FC Triberg findet am kommenden Mittwoch (19 Uhr) statt.

Bezirkspokal Männer

FV Tennenbronn – FC Weiler 5:0 (3:0) Der zwei Klassen tiefer spielende FC Weiler geriet schon nach fünf Minuten gegen den klaren Favoriten durch das Tor von Oliver Hilser ins Hintertreffen. Danach machten die Tennenbronner binnen zehn Minuten durch Ramon Haas und Manuel Hilser schon frühzeitig alles klar. Bis zur Pause ließen die Platzherren die Partie ruhiger angehen, ohne ernsthaft in Gefahr zu kommen. Im zweiten Spielabschnitt drehte Tennenbronn nochmals auf und kam zum 4:0 (64.) erneut durch Manuel Hilser. Benjamin Moosmann sorgte für den 5:0-Endstand. Tore: 1:0 (5.) O. Hilser, 2:0 (12.) R. Haas, 3:0 + 4:0 (15.+64) M. Hilser, 5:0 (85.) B. Moosmann. ZS: 300. SR: Thomas Engel (Furtwangen).

FC Dauchingen – SV Geisingen 0:1 (0:0) Die Partie zwischen den Bezirksligisten war über die gesamte Zeit auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen der Gästen. Bis in die Schlussphase blieb die Partie hochspannend. Vosseler hatte in der 84. Minute die Großchance zur Dauchinger Führung. Doch seinen Schuss parierte Geisingens Torhüter glänzend. Als sich schon alle auf eine Verlängerung eingestellt hatten, sorgte in der Nachspielzeit Arceri für den Siegtreffer der Geisinger. Tore: 0:1 (90.+1) Luca Arceri. ZS: 120 . SR: Jonas Hirt (Schönwald).

Bezirkspokal Frauen

FC Pfohren – SG Reiselfingen/Dittishausen 3:0 (1:0). Das Halbfinale in Pfohren wurde eine klare Sache für die Gastgeberinnen. Die SG Reiselfingen hatte in der Partie keine einzige echte Torchance. Tore: 1:0 + 2:0 (39. + 74.) Lisa Limberger, 3:0 (85.) Sophia Wolf. ZS: 30. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).