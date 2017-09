Regionalsport Schwarzwald Tennenbronn klettert an die Spitze

4. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald Erneute Schlappe für FC Brigachtal

Fußball-Bezirksliga: SV Überauchen – SG Riedböhringen/Fützen 2:2 (1:1) – Die Überauchener fanden sehr gut in die Partie. Zunächst war den Gastgebern jedoch das Glück nicht hold. Sowohl Klaus Neininger in der 15. Minute als auch Marc Albrecht in Minute 38 trafen per Kopf nur die Latte. Etwas überraschend gingen die Gäste nach einem Konter durch Fabian Bodensee in Führung (40.). Doch nur vier Minuten später gelang Bernd Weets mit einem Volleyschuss der Ausgleich. Nach dem Wechsel waren die Gastgeber per Konter erfolgreich. Marc Albrecht wurde steil geschickt und traf zum 2:1. Danach machte die SG Riedböhringen trotz Unterzahl Druck und wurde in der Schussphase durch den zweiten Treffer von Bodenseh belohnt. Tore: 0:1 (40.) Bodenseh, 1:1 (44.) Weets, 2:1 (66.) Albrecht, 2:2 (86.) Bodenseh, ZS: 60; SR: Wolfgang Braun (Löffingen); Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Riedböhringen (68.)

FC Hochemmingen – FC Dauchingen 2:2 (2:0) Leichtfertig verschenkten die Hochemminger einen möglichen Heimsieg. Die Gastgeber hatten über 90 Minuten hinweg zahlreiche Chancen. Während in der ersten Halbzeit Jan Vollmer nach sehenswerten Spielzügen zwei dieser Möglichkeiten nutzte, fehlte den Hochemmingen nach dem Wechsel die Kaltschnäuzigkeit. Dies rächte sich. Mit einem Doppelschlag durch Christoph Junge und Serhiy Maherovych gelang den Dauchingern der Ausgleich. Hochemmingen machte zwar in der Schlussphase weiterhin Druck, jedoch ohne Erfolg. Tore: 1:0 (27.) Jan Vollmer, 2:0 (42.) Jan Vollmer 2:1 (75.) Christoph Junge, 2:2 (77.) Serhiy Maherovych; ZS: 150; SR: Patrick Born (Beffendorf)

SV/TuS Immendingen – FC Pfaffenweiler 3:3 (1:2) – Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase war Mitte der ersten Halbzeit ei niges geboten. Zunächst ging Pfaffenweiler durch einen Doppelschlag 2:0 in Führung. Marc Bäumhäckel traf mit einem Schlenzer (19.) und Patrick Thoma (22.) nutzte einen Immendinger Abwehrfehler. Die Gastgeber verkürzten jedoch nur zwei Minuten später durch eine schöne Einzelleistung Atila Yüce auf 1:2. Nach dem Wechsel hatte Immendingen zunächst Vorteile und kam verdient zum Ausgleich durch Albert Rau. Nur rund zehn Minuten später vergaben die Immendinger die Chance zur Führung und kassierten prompt durch ein Konter-Tor von Tim Simon das 2:3. In der Schlussphase durften die Platzherren durch den verdienten Ausgleich von Marcel Winkler doch noch jubeln. Tore: 0:1 (19.) Baumhäckel, 0:2 (22.) Thoma, 1:2 (24.) Yüce, 2:2 (61.) Rau, 2:3 (74.) Simon, 3:3 (83.) Winkler; ZS: 150; SR: Michael Speh (Walbertsweiler-R.)

FC Königsfeld – FC Gutmadingen 1:3 (0:1). Die rund 200 Zuschauer sahen ein gutes Bezirksliga-Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Gutmadingen erwies sich hierbei als das konsequentere Team vor des Gegners Kasten. Das 0:1 nach 21 Minuten fiel aus einem Getümmel heraus. Nicolai Haves nutzte die Situation für sich und traf zur Führung für den Gast. Per Freistoß sorgte Tobias Groß (48.) kurz nach dem Seitenwechsel für den Ausgleich. Unglücklich kassierte Königsfeld die Gegentore zwei und drei. Zuerst flog eine Gutmadinger Flanke auf die Latte und Florent Berisha (77. ) stellte mit seinem Nachschuss aus knapp neun Metern auf 1:2. Vor dem 1:3 schlug der Königsfelder Rechtsverteidiger über den Ball, sodass Leon Ratzer den dritten Gästetreffer erzielten konnte. Tore: 0:1 (21.) Haves, 1:1 (48.) Groß, 1:2 (77.) Berisha, 1:3 (90.+2) Ratzer. ZS: 200. SR: Oliver Teufel (Mühlheim).

FC Brigachtal – FV Tennenbronn 2:6 (1:2). Durch den deutlichen Auswärtserfolg schoben sich die Tennenbronner auf Platz eins der Tabelle. Nach 19 Minuten traf Philipp Haas zum 0:1. Der Gastgeber wehrte sich gegen starke Gäste und kam durch einen schönen Freistoßtreffer von Christoph Bausch zum 1:1. Zehn Minuten vor dem „Pausentee“ sicherte Andreas Dold dem Auswärtsteam die Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel kam Brigachtal vor heimischer Kulisse unter die Räder. Julian Mayer gelang mit seinem Tor, kurz vor dem Abpfiff, lediglich noch Ergebniskosmetik. Tore: 0:1 (19.) P. Haas, 1:1 (24.) Bausch, 1:2 (35.) Dold, 1:3 (66.) Ramon Haas, 1:4 (71.) Florian Borho, 1:5 (79.) Borho, 1:6 (85.) Patrick Hilpert, 2:6 (87.) Mayer. ZS: 100. SR: Valeri Baidin (Königsfeld).

SV Geisingen – SV Hölzlebruck 4:1 (2:1). Im ersten Abschnitt begann Geisingen druckvoller. Der Lohn für den hohen Aufwand war das 1:0. Im Anschluss an den Treffer drängte Hölzlebruck auf den Ausgleich, kam aber nicht wirklich gefährlich vor das Geisinger Tor. Durch Unstimmigkeiten in der SVG-Defensive durfte der Gast dann aber doch über das 1:1 jubeln. Kurz darauf fiel jedoch die erneute Geisinger Führung. Das Auswärtsteam kam besser aus der Kabine. Mit dem 3:1 folgte jedoch der Dämpfer. Danach spielte sich die Partie nur noch in der Hälfte der Hölzlebrucker ab. Den Schlusspunkt des Spieles setzte Geisingens Spielertrainer Marijan Tucakovic, als er einen Freistoß direkt im gegnerischen Tor unterbrachte. Tore: 1:0 (24.) Luca Arceri, 1:1 (35.) Alexander Winter, 2:1 (40.) Lukas Öhler, 3:1 (59.) Arceri, 4:1 (82.) Tucakovic. ZS: 120. SR: Konstantin Konegen (Villingen).

TuS Bonndorf – DJK Donaueschingen II 3:0 (2:0). Die Mannschaften agierten auf Augenhöhe. Spielerisch verzeichnete die DJK leichte Vorteile und hatte mehr Ballbesitz. Der TuS allerdings zeigte sich bei den ersten beiden Treffern eiskalt vor dem Donaueschinger Tor. In Hälfte zwei musste der Gast aufgrund des Zwischenergebnisses offensiver spielen, was sich beinahe bezahlt gemacht hätte. Nur der Innenpfosten und die Latte verhinderten Tore der DJK. Mit dem 3:0 war die Partie dann entschieden. Niklas Bernhart (88.) sorgte mit einem Konter für die Entscheidung. Donaueschingen kämpfte aufopferungsvoll, auch in Unterzahl hielt der Aufsteiger mit. Tore: 1:0 (11.) Malik Kalinasch, 2:0 (36.) Mario Modispacher, 3:0 (88.) Bernhart. ZS: 150. SR: Lukas Fleig (Brigachtal). Bes.Vork.: GR (72.) DJK II.

SG Riedöschingen/Hondingen – FV Marbach 1:1 (0:1) – Die SG Riedöschingen/Hondingen musste schon vor dem Anpfiff einen Rückschlag einstecken. Gerd Hanser, der zweimal in Folge mit dem Team den Aufstieg schaffte, gab sein Traineramt überraschend ab. „Es fällt mir schwer, denn ich hatte eine sehr schöne Zeit und bin beiden Vereinen und der Mannschaft dankbar“, sagte Hanser, der seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen beendete.

Im Aufsteiger-Duell brachte Marco Effinger Marbach nach 26 Minuten in Führung. Die Gastgeber machten danach immer mehr Druck und waren das dominierende Team. Nachdem die SG in der zweiten Hälfte zunächst Pech mit einem Lattentreffer hatte, sorgte Patrick Bäurer nach rund einer Stunde für den verdienten Ausgleich. In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf das 2:1. Marbach konnte jedoch tr otz Unterzahl das Unentschieden halten. Tore: 0:1 Effinger (26.), 1:1 Bäurer (61.). ZS: 150. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal). Bes. Vork.: Rot für Marbach (68.).