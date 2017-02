Teimuraz Beradze verlässt SV Triberg

Ringer-Bundesligist bestätigt Abschied

Ringen: (kat) Teimuraz Beradze wird kommende Saison nicht mehr für den Bundesligisten SV Triberg auf die Matte gehen. Dies bestätigte Tribergs Vorsitzender Mike Pfaff auf SÜDKURIER-Anfrage. Beradze war eine Saison bei den Tribergern und zuvor mehrere Jahre beim Nachbarn KSK Furtwangen aktiv. Eine Rückkehr ins Bregtal ist allerdings laut KSK-Mannschaftsführer Ewald Wolber kein Thema.

Neben Beradze stehen auch die Abgänge von Viktor Lyzen (KSV Köllerbach) und Robin Ferdinand fest. Ferdinand wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger und Triberger Gegner SV Alemannia Nackenheim. In Richtung TuS Adelhausen zieht es Etienne Wyrich und Marius Quinto. Dagegen wird Roman Dermenji nächste Saison weiterhin im Triberger Dress auf die Matte gehen. Der Moldawier hat mittlerweile eine Arbeitsstelle in Schönwald und will im Schwarzwald sesshaft werden.

Mittlerweile wurde den Terminplan für die Oberliga-Saison 2017 veröffentlicht. Furtwangen startet am Samstag, 2. September, in Schuttertal. Der SV Triberg II ringt zum Auftakt in Schiltigheim. Eine Woche später kommt es bereits zum Schwarzwald-Derby. Furtwangen empfängt die Triberger.