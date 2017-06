Regionalsport Schwarzwald Team des RSC Donaueschinger Siebter

Radsportler von der Baar mit zwei Mannschaften beim V+R Cup vertreten

Radsport: Mit zwei Mannschaften zu je vier Fahrern ging der RSC Donaueschingen beim V+R Cup im Zollernalbkreis an den Start. Die zweite Mannschaft musste gleich beim ersten der insgesamt vier Rennen Federn lassen. Bedingt durch Klausuren und einem Sturz am ersten Renntag von Björn Dölker war am Sonntag nur noch Benjamin Premiati am Start. Für ihn ging es nur noch um eine Platzierung in der Einzelwertung.

Wesentlich erfolgreicher präsentierte sich Team I des RSC Donaueschingen. Bei zwei Tageswertungen belegte man hinter extrem starken Teams aus der ganzen Bundesrepublik jeweils den fünften Platz in der Mannschaftswertung, was in der Gesamtwertung zum 7. Platz reichte. In den Tageseinzelwertungen platzierte sich Manuel Henninger gleich zweimal in den Top Ten. Ein Speichenbruch am zweiten Renntag und ein Zeitrückstand von zwei Minuten auf die Spitze machten alle Hoffnungen auf einen Gesamtplatz unter den besten zehn Fahrern in der Gesamtwertung jedoch zunichte.

Timo Funk, ein aufstrebendes Talent aus Leutkirch, ging als Gastfahrer für die Donaueschinger an den Start und fuhr einmal den 7. Platz heraus. Denis Bojarkin , ein ausgewiesener Sprinter, kam auch bei den bergigen Etappen gut zurecht und war bester Donaueschinger. Sascha de Poel nutzte das Etappen-Rennen, um seinen Trainingsrückstand aufzuholen. Vor allem am dritten Renntag, auf einem schweren bergigen Kurs, bestimmte er das Renngeschehen in der Anfangsphase erheblich mit.