Tanja Krause bei der U 18-WM

16-jährige Schwenninger Eishockey-Spielerin im deutschen Nationalteam

Eishockey: Tanja Krause vom Schwenninger ERC gehört zum Kader der deutschen U 18 Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Die Titelkämpfe in der ungarischen Hauptstadt Budapest beginnen am Wochenende.

Mit zwei Lehrgängen und zwei Testspielen holte sich das Nationalteam den letzten Schliff vor der WM. Zunächst ging es für die 16-jährige Tanja Krause und ihre Mannschaftskolleginnen nach Füssen. Dort wurde zweimal täglich trainiert. Kurz vor dem Jahreswechsel absolvierte das Team ein Vorbereitungsspiel in Salzburg gegen Österreich, das 4:0 gewonnen wurde. In Bad Tölz fand Lehrgang Nummer zwei statt. Auch hier stand zweimal Eistraining auf dem Programm. Zudem gab es viele Analysen und einen weiteren Test gegen Frankreich.

Die Abreise nach Budapest ist am Freitag. Im ersten WM-Spiel trifft Deutschland am Sonntag, 15.30 Uhr, auf Norwegen. Einen Tag später folgt die Partie gegen Gastgeber Ungarn (19 Uhr). Am Mittwoch (12 Uhr) trifft Tanja Krause mit dem deutschen Team auf die Slowakei. WM-Spiel Nummer vier ist am Donnerstag (12 Uhr) gegen Österreich. Am Samstag, 14. Januar, heißt der Gegner ab 15.30 Uhr Frankreich.