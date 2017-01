TV Villingens Trainer Johansson lädt zum Wellnesstag

Drittliga-Volleyballerinnen weiter auf der Erfolgswelle. Spielfreies Wochenende steht bevor

Volleyball, Dritte Liga, Süd: Aufsteiger TV Villingen ist in der Liga weiterhin die Mannschaft der Stunde. Seit dem 22. Oktober, dem 0:3 in Sinsheim, ist das Team von Trainer Sven Johansson ungeschlagen und gehört zu den Titelkandidaten. Durch den 3:0-Sieg bei der TSG Heidelberg-Rohrbach setzten die Villingerinnen ihren Siegeszug fort.

Tabellenspitze: Noch vor drei Wochen durften sich fünf Mannschaften gute Chancen im Meisterschaftsrennen ausrechnen. Zwischenzeitlich jedoch bestimmen nur noch zwei Teams die Musik. Spitzenreiter VC Wiesbaden II (38 Punkte) und der TV Villingen (37). Dahinter klafft bereits ein Loch von vier Punkten, nachdem Sinsheim (32) in eigener Halle gegen Holz (33) unterlag und auch Waldgirmes (31) gegen Kassel beim 3:2-Sieg einen Punkt liegen ließ. Eine Vorentscheidung könnte am 18. Februar fallen, wenn Villingen in Wiesbaden antritt. In der Vorrunde gewann Villingen gegen Wiesbaden mit 3:2.

Dominanz: Dass die Villinger in der Liga eine gute Rolle spielen können, war Johansson schon vor dem ersten Ballwechsel klar. Die spielerische Dominanz überrascht aber auch den Coach. „Wir haben mehrfach gezeigt, dass wir auch schwierige Situationen in einem Spiel meistern können. Die Mädchen behalten auch bei klaren Rückständen immer den Kopf oben. Das zeichnet uns aus“, betont der Coach.

Pause: Am kommenden Wochenende legt die 3. Liga eine einwöchige Pause ein. Nur das Nachholspiel zwischen Stuttgart und Heidelberg wird ausgetragen. Für die Villinger kommt die Pause zum richtigen Zeitpunkt, denn mit Nina Gass, Viviane Hones, Michelle Feuerstein und Ramona Wolbert hat gleich vier Spielerinnen eine Erkältung gepackt. Zudem haben Felicitas Piossek und Juliane Zeitvogel kleinere Wehwehchen.

Programm: Wegen der verletzten und angeschlagenen Spielerinnen wird sich das Training in dieser Woche leicht verändern. Am Dienstag arbeitet Physiotherapeutin Ilse Maiwald mit der Mannschaft. Am Donnerstag steht wieder Balltraining auf dem Programm. Am Freitag lädt Johansson seine Spielerinnen schließlich zu einem Wellnesstag ein. Am freien Wochenende planen einige Spielerinnen einen Ausflug auf die Skipiste.

Meisterschaft: Ein Wochenende ohne Volleyball ist nicht das Ding von Sven Johansson. Der Erfolgstrainer wird daher am nächsten Wochenende als Co-Trainer die Villinger B-Jugend bei der Landesmeisterschaft in Offenburg unterstützen. Die B-Jugend will das Ticket für die Regionalmeisterschaft lösen und versuchen, später einen Platz bei der deutschen Meisterschaft dieser Altersklasse zu ergattern. Ähnliche Ziele verfolgt die A-Jugend, die in zwei Wochen ihre Landesmeisterschaft ausspielt. Da ist aus dem aktuellen Drittliga-Kader Viviane Hones dabei.

Vorbereitung: Eine Woche vor dem Top-Spiel in Wiesbaden, spielt Villingen am Samstag, 11. Februar, noch einmal vor den eigenen Fans gegen den Bundesstützpunkt MTV Stuttgart. Diese Mannschaft hat aus den vergangenen fünf Partien zehn Punkte geholt. Schon jetzt studiert Johansson das Video vom Hinspiel, als Villingen Anfang Dezember in Stuttgart mit 3:1 gewann. Bereits jetzt ist die Vorfreude auf das nächste Heimspiel groß.