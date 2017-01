TV Villingens Trainer Johansson: Wir brauchen einen guten Tag

Drittliga-Volleyballerinnen erwarten zum Spitzenspiel den SV Sinsheim. Michelle Feuerstein spielt für Britta Steffens diagonal

Volleyball, Dritte Liga, Damen: TV Villingen – SV Sinsheim (Samstag, 19 Uhr). Wenn der Tabellendritte Villingen den punktgleichen Zweiten aus Sinsheim empfängt, zeichnet sich ein echtes Spitzenspiel ab. Am Samstag verspricht genau diese Konstellation ein unterhaltsames Duell, wobei die Gäste nicht nur wegen des 3:0-Erfolgs im ersten Vergleich leicht favorisiert sind. Immerhin gelten die Sinsheimerinnen, die nach der vergangenen Saison kurzfristig auf einen Aufstieg in die 2. Bundesliga verzichteten, als Top-Favorit auf die Meisterschaft, auch wenn sie zum Jahresauftakt eine 1:3-Niederlage gegen den SV Wiesbaden II kassierten.

Seit acht Spielen sind die Villingerinnen ungeschlagen. Die letzte von bislang zwei Niederlagen setzte es am 22. Oktober in Sinsheim. Nun scheint die Zeit gekommen, sich zu revanchieren. „Sinsheim hat eine sehr routinierte Mannschaft, in der mehrere Spielerinnen schon höherklassig gespielt haben. Vor allem auf der Diagonalposition und im Mittelblock ist dieses Team sehr stark. Es wird die Kunst sein, diesen Block auszuschalten“, sagt Villingens Trainer Sven Johansson. Er erwartet ein Spiel auf hohem Niveau mit umkämpften Ballwechseln. „Das sind die Spiele, auf die wir uns besonders freuen. Meine Spielerinnen sind heiß und wollen diesen Top-Gegner richtig fordern“, so der Coach.

Um Sinsheim ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen, werden die Villingerinnen bereits mit den Angaben viel Druck erzeugen müssen. „Wir haben einige Varianten trainiert. Ich bin selbst gespannt, wie wir unsere Taktik umsetzen“, ergänzt Johansson. Es gelte Entlastungen für die Außenpositionen zu schaffen, um nicht zu leicht ausrechenbar zu sein. Zwar hat Villingen mit Martina Bradacova, Nadine Hones und Larissa Claaßen drei starke Angreiferinnen, doch nur über sie zu punkten, dürfte schwer sein, denn Sinsheim wird sich auf den Gegner einstellen. Für Johansson ist daher schon jetzt klar: „Wir werden einen sehr guten Tag brauchen.“

Abgesagt hat für die Partie aus familiären Gründen Britta Steffens, sodass Michelle Feuerstein auf der Diagonalposition gesetzt ist. Im Zuspiel wird wieder Nikola Strack übernehmen, da Ramona Wolbert weiterhin an einer Verletzung am Sprunggelenk laboriert. Wolbert wird im Kader sein, wahrscheinlich aber nur als Joker oder bei Angaben kommen. Johansson will bei der erfahrenen Zuspielerin weiterhin kein Risiko eingehen. Erst nach dem morgendlichen Abschlusstraining wird der Coach entscheiden, ob Viviane Hones oder Sonja Kühne als Libera zum Einsatz kommt. Johansson: „Beide sind in einer guten Verfassung. Ich kann da nichts falsch machen.“

Die Villingerinnen wollen am Samstag vor einer sicherlich stattlichen Kulisse an ihre zuletzt starken Leistungen anknüpfen. „Die jüngste Erfolgsserie hat uns viel Rückenwind gegeben. Wir werden alles versuchen, um auch die Zuschauer wieder mitzunehmen“, verspricht Johansson. Er hat zuletzt viel an den Angaben gearbeitet, die in dieser Saison schon mehrfach der Schlüssel zum Erfolg waren. „Wir haben uns eine Strategie erarbeitet. Setzen wir diese um, werden wir viel Druck erzeugen. Es wird mit Sicherheit ein interessanter Volleyball-Abend“, freut sich Johansson schon jetzt auf das Top-Duell in der dritten Liga.