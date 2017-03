TV Villingen reichen 58 Minuten zum Sieg

Drittliga-Volleyballerinnen besiegen Bad Vilbel klar mit 3:0. 700 Zuschauer sehen Spitzenreiter in der Hoptbühlhalle

Volleyball, Dritte Liga, Damen: TV Villingen – SSC Bad Vilbel 3:0 (25:19, 25:15, 25:17). (daz) Der TV Villingen lässt sich auf dem Weg zur Meisterschaft offenbar nicht mehr aufhalten. Dem Tabellenführer reichte am Samstag eine durchschnittliche Leistung, um sich vor rund 700 Zuschauern klar durchzusetzen. Wie vor einer Woche gegen Bretzenheim benötigten die Gastgeber dazu nur 58 Minuten. Lob gab es nach der Partie von Gästetrainer Christoph Haase. „Diese Villinger Mannschaft würde der 2. Bundesliga sehr gut tun.“

Villingens Coach Sven Johansson wirkte vor der Partie nervös und angespannt. Er entschied sich für viele Wechsel. „Im Saisonfinale möchte ich allen Spielerinnen noch eine Einsatzchance geben. Die Mädchen sollen sich unter Wettkampfbedingungen zeigen. So werden wir auch die restlichen drei Partien angehen.“ Er sieht seine Mannschaft weiterhin auf einem guten Weg.

Nadine Hones, Michelle Feuerstein, Larissa Claaßen, Nina Gass, Britta Steffens, Ramona Wolbert und Libera Viviane Hones kamen nicht wie gewünscht ins Spiel. Erst mit dem 6:5 gelang eine Führung, die Nadine Hines mit guten Angaben auf 10:6 ausbaute. Danach pendelte sich die Partie zwischen vier, fünf Punkten Vorsprung für die Gastgeber ein. Für einige Angaben kam Nikola Strack in die Partie und schließlich war es Nadine Hones, die mit einem Angriff für den Satzgewinn.

Mit Martina Bradacova und Sonja Kühne wechselte Johansson nach dem Seitenwechsel gleich auf zwei Positionen. Wieder hatten die Villingerinnen kleine Anlaufschwierigkeiten. Mit dem 7:6 gelang die erste Führung, die nicht mehr abgeben wurde. Die Angaben kamen wieder flexibler und die Abwehr stand zunehmend sicher. Zudem wurden die eigenen Angriffe schön herausgespielt. Das Team kombinierte nun auch wieder besser, sodass sich für Bad Vilbel (17:9/21:12) ein Debakel abzeichnete, bevor das Team aus Hessen gegen Satzende noch punktete. Diesmal krachte Bradacova den entscheidenden Ball zum Satz gewinn über das Netz.

Satz drei startete Villingen wieder mit Viviane Hones und Strack. Diesmal gelang Bad Vilbel keine Führung. Schnell setzte sich Villingen deutlich (9:3/16:8) ab. Nun lief das Spiel, zumal auch der kämpferische Einsatz stimmte und die Gäste einige Angaben ins Aus knallten. So auch beim entscheidenden Ball zum 26:17-Satz und 3:0-Matchgewinn für Villingen.

„Es war nicht unser bestes Spiel. Wir haben weitgehend sehr konzentriert gespielt“, resümierte Johansson. Haase hingegen kann die Niederlage verschmerzen. „Unsere wichtigen Spiele im Kampf um den Ligaerhalt kommen erst noch. Villingen war zu stark.“

Stimmen zum Spiel:

Nadine Hones: „Wir wollten uns keine Blöße geben und konzentriert spielen. Sicherlich können wir besser spielen. Da waren einige Fehler in unserem Spiel. Die Leistung würde ich als solide einstufen. Die Partien gegen Bad Vilbel, Kassel und Schmiden haben für uns einen höheren Stellenwert als das Top-Spiel in Holz am 26. März. Wenn wir die drei Aufgaben lösen, ist das Ergebnis in Holz uninteressant, denn dann wären wir Meister.“

Larissa Claaßen: „Wir haben uns mit einigen Fehlern etwas dem Niveau des Gegners angepasst. Es zeichnet uns aus, dass wir dennoch nie in Gefahr geraten sind. Ich würde sehr gern auch in der kommenden Saison für diese Mannschaft spielen, doch nach Abschluss des Studiums muss ich abwarten, wohin es mich beruflich verschlägt.“

Viviane Hones: „Mir hat das Spiel Spaß gemacht, auch wenn ich nur in zwei Sätzen zum Einsatz kam. Die Wechsel haben gut funktioniert. Für mich war es das erste Spiel nach der Bekanntgabe meines Wechsels nach Offenburg im Sommer. Meine Mitspielerinnen bedauern meinen Abschied, haben mir aber vorab schon viel Erfolg gewünscht.“

Martina Bradacova: „Wir haben einen tollen Teamgeist. Ich bin schon einige Jahre in Villingen. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass wir uns gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte etwas schwerer tun. Für die kommende Saison habe ich gern zugesagt.“

