Volleyball TV Villingen erobert Tabellenspitze

Volleyballerinnen besiegen Frankfurt 3:0. Mühevoller Heimerfolg vor 600 Zuschauern

Volleyball, Dritte Liga, Damen: TV Villingen – Eintracht Frankfurt 3:0 (25:18, 25:23, 26:24). Die Villinger Volleyballerinnen sind mit einem mühevollen Arbeitssieg in die zweite Saisonhälfte gestartet. Gegen den Abstiegskandidaten aus Hessen hatten die Villinger vor allem mit den Aufschlägen der Gäste einige Schwierigkeiten. Da zeitgleich Tabellenführer Sinsheim mit 1:3 in Wiesbaden unterlag, eroberten die Villingerinnen nach zwölf von 22 Spieltagen die Tabellenspitze.

Villingens Trainer Sven Johansson hatte schon im Vorfeld der Partie vor der Aufschlagstärke der Gäste gewarnt. Vor allem mit den Angaben erzeugte Frankfurt vor rund 600 Zuschauern viel Druck und brachte die heimische Abwehr mehrfach in große Schwierigkeiten. „Hinzu kam, dass unser Aufschlagsspiel nicht so überzeugend war“, so Johansson. Vor allem im dritten Satz wurde das deutlich. So wuchs Frankfurt etwas über sich hinaus und schnupperte an einem Satzgewinn.

Nadine Hones, Michelle Feuerstein, Nina Gass, Juliane Zeitvogel, Nikola Strack, Martina Bradacova und Libera Sonja Kühne kamen schon im ersten Satz nicht in den gewohnten Rhythmus. Es gab kaum Aufschlagserien von Spielerinnen. So war ein Ass von Gass zum 9:6 der erste Höhepunkt. Als die Villingerinnen mit 11:7 führten, nahmen die Gäste ihre erste Auszeit. Die verpuffte und Villingen setzte sich weiter ab (15:10, 19:13, 22:14). Angreiferin Nadine Hones machte schließlich nach 22 Minuten den entscheidenden Punkt zum 25:18-Satzgewinn.

Johansson änderte zunächst nach dem Seitenwechsel nichts an der Grundaufstellung. Zwar führte Villingen kurzzeitig (5:4), rannte danach jedoch lange einem Rückstand nach. Erst mit dem 13:12 gelang wieder eine Führung, die aber nicht lange hielt. Frankfurt versuchte mit ständigen Spielerwechseln den Rhythmus der Gastgeber zu stören, was auch gelang. Johansson wechselte nun, brachte Larissa Claaßen und Britta Steffens. Villingen ging erstmals mit zwei Punkten in Führung (22:20), die gegen Satzende noch einmal Gefahr geriet, denn der 24:20-Vorsprung gab nicht die erhoffte Sicherheit. Einige Satzbälle wurden vergeben, bevor Steffens nach 26 Minuten der entscheidende Punktgewinn gelang.

Was dann kam, war ein echter Fehlstart der Villingerinnen in den dritten Satz (1:6, 2:9, 4:12). Die Annahmefehler häuften sich, weil Frankfurt variabel aufschlug. Mit der Einwechslung von Felicitas Piossek kam etwas mehr Sicherheit in die Blockarbeit und die Aufholjagd begann, nachdem Claaßen einige sehr gute Aufschläge und Bradacova klasse Angriffe gelangen. Mit dem 20:20 war erstmals im dritten Durchgang der Ausgleich geschafft, doch Frankfurt hatte beim 23:24 einen Satzball. Als die Gäste eine Angabe von Piossek nicht unter Kontrolle brachten, waren der 32-minütige Satz und das Spiel für Villingen entschieden.

„Ich hätte unseren Spielerinnen gerne einen Satzgewinn gegönnt“, sagte Eintracht-Trainer Peter Liepolt, der erst nach dem Jahreswechsel das Training bei Frankfurt übernommen hatte und fügte an: „Wir haben mit den Aufschlägen viel Druck gemacht. Villingen hat dennoch verdient gewonnen.“ Johansson lobte die gute Moral in seinem Team. „Es zeichnet uns aus, dass wir nie aufgeben und immer den Kopf oben behalten. Kämpferisch haben wir einen eigentlich schon verlorenen dritten Satz zurückerobert.“

Bildergalerie vom Spiel der Villingerinnen gegen Frankfurt:

www.suedkurier.de/sportfotos