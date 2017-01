TV Villingen: Zehnter Sieg in Folge

Drittliga-Volleyallerinnen gewinnen in Heidelberg-Rohrbach. Schwerstarbeit in Sätzen zwei und drei

Volleyball, Dritte Liga, Damen: TSG Heidelberg-Rohrbach – TV Villingen 0:3 (16:25, 26:28, 20:25). Langsam wird es unheimlich: Die Siegesserie der Villinger Volleyballerinnen geht weiter. In Rohrbach gelang der Mannschaft von Trainer Sven Johansson bereits der zehnte Sieg in Folge. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte der Trainer auch vor dem Hintergrund, dass die Mannschaft wegen Verletzungen und Krankheiten nur mit acht Spielerinnen angereist war und sich nahezu von allein aufstellte.

Larissa Claaßen, Nadine Hones, Britta Steffens, Juliane Zeitvogel, Felicitas Piossek, Nikola Strack und die sehr starke Libera Sonja Kühne hatten zunächst einige Gegenwehr zu brechen, bis Strack mit einer guten Aufschlagserie für eine 9:4-Führung sorgte. Fortan lief das Villinger Spiel. Die Mannschaft hatte die Partie im Griff und lag immer mit einigen Punkten vorn. Um die Außenpositionen zu entlasten, ging bei Villingen viel durch die Mitte. Erst gegen Ende des ersten Satzes gerieten die Gäste leicht aus dem Rhythmus und vergaben einen noch klareren Satzgewinn. In echte Gefahr geriet der erste Durchgang jedoch nie.

Nach dem Seitenwechsel schlug Rohrbach deutlich gefährlicher auf. Hinzu kam, dass die Villinger Angaben nicht so druckvoll über das Netz kamen. Die hohe Villinger Fehlerquote, gerade bei Angaben, nutzte Rohrbach zur Führung. Da Villingen auch die Variabilität im Angriff vermissen ließ, blieb der Abstiegskandidat gefährlich. Vor allem die drei Villinger Angreiferinnen Hones, Claaßen und Steffens hatten Schwerstarbeit zu verrichten. Einen größeren Rückstand verhinderte Kühne, die in der Abwehrarbeit glänzte. So setzte sich lange keine Mannschaft mit mehr als zwei Punkten ab. Villingen musste zwar keinen Satzball abwehren, doch bis zum 25:25 hielten die Gastgeber mit. Es folgte ein klasse Angriff von Claaßen und eine schwache Rohrbacher Annahme sorgte schließlich für die 2:0-Satzführung von Villingen.

Der dritte Satz war zunächst eine Kopie des zweiten. Rohrbach schlug gut und gefährlich auf. Bei Villingen setzten sich zunächst die Probleme im Spielaufbau fort. Dann war es Claaßen, Steffens und Hones zu verdanken, dass sich Villingen langsam absetzte. Das Trio agierte nun taktisch besser und kam mit den eigenen Angriffen immer mehr zu Punktgewinnen. Dazu stand Kühne in der Abwehr wie ein Fels. „Sonja hat ein ganz starkes Spiel gemacht und einen großen Anteil am Erfolg“, lobte der Coach seine Libera. Villingen musste weiterhin an die Grenzen gehen, um den Drei-Satz-Sieg abzusichern.

„Mich hat gefreut, dass wir im zweiten Satz unseren Kampfgeist ausgepackt haben. Rohrbach hat uns richtig gefordert, aber unsere Einstellung war wieder ausgezeichnet. Es war wichtig, auch gegen eine Mannschaft aus der zweiten Tabellenhälfte einmal an die Leistungsgrenzen gehen zu müssen. Trotz des zweiten Tabellenplatzes müssen wir uns die Siege hart erkämpfen. Umso schöner ist es, dass wir das inzwischen können“, bilanzierte Johansson den Auswärtssieg.