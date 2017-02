TV Villingen: Trainer Johansson fordert Laufbereitschaft

Drittliga-Volleyballerinnen spielen gegen TSG Mainz-Bretzenheim

Volleyball, Dritte Liga, Damen: TV Villingen – TSG 1846 Mainz-Bretzenheim (Samstag, 19 Uhr, in der Hoptbühlhalle). Dank des beeindruckenden 3:1-Erfolgs beim bisherigen Spitzenreiter VC Wiesbaden haben die Villinger Volleyballerinnen fünf Spieltage vor Abschluss der Saison die Tabellenspitze übernommen, die bis zum Ende der Saison verteidigt werden soll. Als erste Hürde baut sich vor den Villingerinnen der aktuelle Tabellensiebte aus Bretzenheim auf. Spielerisch und sportlich sollten die Schützlinge von Trainer Sven Johansson in der Lage sein, drei weitere Punkte einzufahren. „Wenn wir den Schwung der vergangenen Partien mit- und den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen, bin ich zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird“, sagt der Coach.

Mit einem 3:1-Sieg kehrten die Villinger Volleyballerinnen Mitte November vom ersten Vergleich beider Teams zurück. Das Video dieser Partie wurde in den vergangenen Tagen von Trainer und Mannschaft ausführlich studiert. „Bretzenheim ist ein unangenehmer Gegner, eine Mannschaft, die gern in die Ecken spielt. Da werden wir viel Laufbereitschaft zeigen müssen“, ergänzt Johansson. In Bretzenheim gab Villingen damals den ersten Satz ab, agierte dann aber sehr souverän. Am vergangenen Spieltag brachte Bretzenheim einen 3:1-Sieg aus Bad Vilbel mit.

Verzichten muss Johansson am Samstag wahrscheinlich auf Außenspielerin Larissa Claaßen und Mittelblockerin Juliane Zeitvogel. Beide sind gesundheitlich angeschlagen und nahmen unter der Woche nicht am Training teil. „Sie werden in der Halle sein, jedoch maximal zu Kurzeinsätzen kommen. Falls möglich, würde ich das Duo sogar komplett schonen“, sagt Johansson. Mit Felicitas Piossek und Nina Gass (Mitte) sowie Nadine Hones und Martina Bradacova (außen) hat der Trainer gute Alternativen. Auf der Diagonalposition zeichnet sich der Einsatz von Michelle Feuerstein ab, die in Wiesbaden nicht zum Einsatz kam. Im Wechselspiel auf der Libera-Position scheint am Samstag Sonja Kühne gegenüber Viviane Hones die besseren Karten zu haben. „Ich warte das Abschlusstraining am Samstagmorgen ab. Erst danach entscheide ich“, so Johansson.

Einmal mehr waren die stets gefährlichen Angaben der Villingerinnen ein Schwerpunkt in den Übungseinheiten. Zudem schulte Johansson mit verschiedenen Übungen die Beweglichkeit seiner Spielerinnen. „Wir stehen manchmal noch zu statisch und zu fest auf den Positionen. Diesbezüglich können wir uns steigern“, macht der Trainer deutlich. Am Donnerstag trainierte die Mannschaft dem närrischen Anlass kostümiert. Spielerinnen und Verein hoffen, dass auch am Samstag einige Zuschauer kostümiert erscheinen. Die drei schönsten Kostüme werden von Spielführerin Michelle Feuerstein ausgewählt und prämiert. Zudem hat der Verein noch eine Überraschung mit den Eintrittskarten geplant.