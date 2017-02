TV Villingen: "Sonja ist eine Granate"

Tolle Serie der Drittliga-Volleyballerinnen. Bereits elf Siege in Folge gefeiert

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Was für eine eindrucksvolle Serie: Der TV Villingen ist seit nunmehr elf Spielen ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Sven Johansson hat noch alle Chancen, zwölf Monate nach dem Meistertitel in der Regionalliga auch die Meisterschaft in der Dritten Liga zu holen.

Gleichschritt: Am 16. Spieltag marschierten die fünf besten Mannschaften der Liga nahezu im Gleichschritt. Wiesbaden, Sinsheim, Holz und Waldgirmes blieben bei ihren 3:0-Erfolgen ohne Satzverlust. Nur Villingen gab beim 3:1-Sieg gegen Stuttgart einen Satz ab, hat aber zusammen mit Spitzenreiter Wiesbaden die wenigsten Sätze verloren. Beide Teams stehen bei 16 abgegeben Sätzen in 16 Spielen. Mit 44:16 hat Villingen sogar das beste Satzverhältnis der Staffel.

2. Bundesliga: Bei einigen Zuschauern war am Samstag der Aufstiegsverzicht des TV Villingen in die 2. Bundesliga ein Gesprächsthema. Auch hier gab es ein Für und Wider. Johansson ging auf Nachfrage nochmals auf das Thema ein. „Stand heute hätten wir für die 2. Bundesliga keine Mannschaft gehabt. Viele Spielerinnen wären wegen des höheren Umfangs im Trainingsbereich und wegen der langen Auswärtsreisen mit Übernachtungen abgesprungen. Auch wir beiden Trainer hätten aus beruflichen Gründen absagen müssen. Daher halte ich die Entscheidung für sinnvoll.“

Zukunft: Nachdem die sportliche Perspektive klar ist, wird Johansson in der kommenden Woche Gespräche mit den Spielerinnen über ihre sportliche Zukunft führen. „Ich möchte gern wissen, mit welchen Spielerinnen wir in der kommenden Saison planen können und wer uns möglicherweise verlässt.“ Damit scheint klar, dass Johansson auch in der kommenden Saison als Chefcoach weitermacht, auch wenn die offizielle Bestätigung noch aussteht. Ebenso scheint Co-Trainer Robert Senk zu ticken. „Robert hat mir gegenüber signalisiert, dass er das macht, was ich mache.“ Damit sollte das Duo auch in der Saison 2017/18 an der Seitenlinie stehen.

Lob: Viel Anerkennung bekommt gegenwärtig das Villinger Abwehrverhalten, wobei Libera Sonja Kühne großen Anteil daran hat. Stuttgarts Trainerin Elena Kießling bezeichnete das Villinger Defensiv-Verhalten als das beste der Liga. Nun kommt auch aus der Villinger Mannschaft heraus Lob. „Was Sonja seit Wochen leistet ist großartig. Sie steht immer unter Beschuss. Sonja ist eine Granate“, würdigt Mittelblockerin Felicitas Piossek die Leistung ihrer Mitspielerin. Kühne selbst schmunzelt: „Es ist schön, wenn meine Leistung anerkannt wird. Aber wir betreiben Mannschaftssport und funktionieren nur als Team.“

Doppelpack: Trainer Johansson und die Spielerinnen Viviane Hones sowie Nina Gass sind am Wochenende gleich doppelt im Einsatz. Am Samstag steht das Top-Spiel bei Tabellenführer VC Wiesbaden II im Terminkalender. Am Sonntag geht es weiter nach Bad Krozingen, wo das Trio zusammen mit anderen Villinger Spielerinnen bei der südbadischen Meisterschaft der Altersklasse U 20 um die Qualifikation zur süddeutschen Meisterschaft kämpfen. Johansson: „Für uns ist so ein Wochenende nicht einfach. Dennoch wollen wir den maximalen Erfolg – Punkte in Wiesbaden und ein Weiterkommen mit der U 20.“