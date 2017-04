Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Nur eine kurze Verschnaufpause

Drittligameister trainiert bald wieder. Neue Ligazusammensetzung noch offen

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Fast schon standesgemäß hat Meister TV Villingen mit einem 3:0-Sieg in Schmiden die Saison beendete. Obwohl der Titelgewinn bereits klar war, zeigte die Mannschaft von Trainer Sven Johansson wie immer großen Willen und viel Kampfgeist.

Geschichtsbuch: Die vergangenen zwei Spielzeiten werden in die Geschichte des TV Villingen eingehen. Vor zwölf Monaten die Meisterschaft in der Regionalliga und nun der Triumph eine Etage höher. In der noch jungen Geschichte der Dritten Liga hat es bisher kein vergleichbares Ergebnis gegeben. Sollten es die Villinger wie die Fußball-Bundesligisten halten, würde der Briefkopf schon schön ausgeschmückt.

Bilanz: Für Johansson war der Erfolg in der Regionalliga die Grundlage für die jetzige Meisterschaft in der Dritten Liga. „Entscheidend war damals, dass wir personell zusammengeblieben sind.“ Für Johansson war es eine intensive Saison, in der es erneut einiges Verletzungspech zu kompensieren gab. „Ich bin stolz auf diese Mannschaft, auch weil wir seit Jahren einen sehr harmonischen Umgang pflegen, was keine Selbstverständlichkeit ist“, fügt Johansson an.

Pechvogel: Weiterhin offen ist, wie es um die sportliche Zukunft von Mittelblockerin Juliane Zeitvogel bestellt ist. Die Saison 2015/16 fiel der Teenager wegen eines Kreuzbandrisses komplett aus. Nun ist das Kreuzband seit einigen Wochen wieder in Mitleidenschaft gezogen. Offenbar macht die Dehnung eine weitere Operation erforderlich. „Es sieht bei ihr nicht gut aus. Juliane hat mir vor Wochen schon mitgeteilt, dass sie wohl ganz mit dem Leistungssport aufhören wird, sollte sie noch einmal operiert werden.“ Der Trainer will in dieser Woche das Gespräch mit dem Pechvogel suchen.

Sanfter Druck: Bis zu vier Spielerinnen aus der Meistermannschaft könnten in der kommenden Saison nicht mehr das Villinger Trikot tragen. Viviane Hones geht zum Zweitligisten VC Offenburg und Judith Gäbler sowie Juliane Zeitvogel sind wegen ihrer Verletzungen fraglich. Vervollständigt wird das Quartett von Larissa Claaßen. Johansson drängt auf eine zeitnahe Entscheidung der Außenspielerin. „Ich werde gegenüber Larissa sanften Druck aufbauen und ihr einen Termin nennen, bis zu dem ich eine Entscheidung haben möchte.“ Claaßen hat ihr Studium in Stuttgart beendet und wird je nach Arbeitsstelle entscheiden, ob sie in Villingen bleibt.

Pause: In den kommenden drei Wochen haben die Spielerinnen komplett frei. Für die Trainer gilt das nicht. Schon in dieser Woche soll es ein Gespräch mit allen Trainern auch aus dem Nachwuchsbereich geben, um personelle Fragen, Themen der zukünftigen Entwicklung oder neue Ziele geben.

Beachvolleyball: Bis in den August hat sich Diagonalspielerin Britta Steffens ausgeklinkt. Sie wird sich jetzt wieder dem Beachvolleyballsport widmen. Dabei tritt sie zusammen mit Marie Dinkelacker an, die einst auch beim TV Villingen spielte und vor wenigen Wochen als Trainerin die Verbandsliga-Meisterschaft mit dem USC Konstanz feierte.

3. Liga: Noch ist völlig offen, ob die Liga auch in der kommenden Saison wieder mit zwölf oder weniger Mannschaften spielt. Die Teams aus Frankfurt, Schmiden und Heidelberg-Rohrbach steigen in die Regionalliga ab. Der VC Wiesbaden II wird wohl neuer Zweitligist. Möglicherweise geht der TB Bad Soden den umgekehrten Weg. Offen ist noch, welche Regionalliga-Meister die Herausforderung Dritte Liga annehmen werden.