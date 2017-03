TV Villingen: Nach dem Matchball fließt der Schampus

TV Villingen nach 3:1-Sieg Meister in der 3. Liga. Aufschlag-Taktik gibt Ausschlag für Erfolg

Volleyball, Dritte Liga Frauen: TV Holz – TV Villingen 1:3 (21:25, 25:22, 14:25, 18:25). In ihrem vorletzten Saisonspiel machten die Volleyballerinnen des TV Villingen ihr Meisterstück. Der 3:1-Erfolg am Sonntag beim TV Holz/Saarbrücken vor 200 Zuschauern bescherte dem Neuling den 16. Sieg in Folge und auf Anhieb den Titel in der 3. Liga. Damit hat das letzte Punktspiel in zwei Wochen beim TV Schmiden keine Bedeutung mehr. "Dass wir als Aufsteiger den Titel holen, hätte ich vor der Saison nicht zu träumen gewagt", sagte ein überglücklicher Trainer Sven Johansson.

Die Ausgangslage war klar: Villingen brauchte noch zwei Punkte, um den Sack zuzumachen. Hätte es gegen Holz nicht geklappt, hätte die Mannschaft zwei Wochen später beim Saisonfinale in Schmiden den zweiten Matchball verwandeln können. Doch so lange wollten die Villinger Mädels nicht warten. Schließlich waren die Meistershirts schon fertig bedruckt, der Schampus kühl gestellt und alle Utensilien für eine zünftige Meistersause im Bus verstaut. Mit dabei waren auch die beiden angeschlagenen Mittelblockerinnen Nina Gass und Felicitas Piossek. Beide plagten sich mit Schulterverletzungen, was Nina Gass nur einen kurzen Einsatz ermöglichte. Doch Felicitas Piossek biss auf die Zähne und löste damit das Personalproblem auf dieser Position.

Die ersten zwei Sätze gegen Holz waren hart umkämpft. Zwar gewannen die Villingerinnen den ersten Satz mit 25:21 Punkten, mussten aber den zweiten Durchgang abgeben. Nach einer 17:16-Führung riss bei den Gästen plötzlich der Faden und Holz nutzte die Schwäche eiskalt. "In dieser Phase war unsere Körpersprache nicht so gut. Wir haben den Satz zu schnell abgegeben", kommentierte Johansson diese kritische Phase.

Vor allem im dritten Satz aber zeigte der Aufsteiger seine herausragende Qualität, ging schnell mit 19:8 in Führung und brachte den Vorsprung sicher ins Ziel. "Nach einer kleinen Ansprache meinerseits ist die Mannschaft super zurückgekommen", lobte Johansson die tolle Moral seiner Spielerinnen. Nun kam die Taktik der Gäste voll zum Tragen. "Wir haben versucht, unsere Aufschläge auf die Schwachstellen des Gegners zu platzieren. Das hat wunderbar funktioniert", so der Coach. Der vierte Durchgang verlief über ein 9:9 bis zum 17:15 ausgeglichen, ehe Villingen auch diesen Vergleich letztlich klar für sich entschied. Der Titel war unter Dach und Fach.

Was folgte, war Freude pur. Bei der Mannschaft und bei den 30 Fans, die im Mannschaftsbus die Reise ins Saarland mitgemacht hatten, kannte der Jubel keine Grenzen. Mannschaftskapitän Michelle Feuerstein beschreibt die Stimmung auf der Heimreise so: "Bei uns im Bus herrscht Partystimmung. Wir haben die Meistershirts an und der Schampus fließt."