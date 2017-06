Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Meister-Team zerfällt

Weitere Abgänge beim Volleyball-Drittligisten. Maria Kühne vor Rückkehr

Volleyball, Dritte Liga, Damen: (daz) Einige Nackenschläge musste Sven Johansson, Trainer des Drittliga-Meisters TV Villingen, in den vergangenen Tagen verkraften. Fest steht: Es wird nicht beim Abgang von Viviane Hones (Offenburg) bleiben wird. Johansson muss die neue Saison mit großer Wahrscheinlichkeit sogar auf ein Quartett an Stammspielerinnen verzichten.

Die 27-jährige Mittelblockerin Felicitas Piossek hat dem Trainer für die neue Saison abgesagt. Piossek steht vor einer komplizierten Schulter-Operation, die eine längere Sport-Pause nach sich ziehen wird. Ganz mit dem Volleyballsport wird Juliane Zeitvogel aufhören müssen. Die 19-jährige Mittelblockerin verpasste die Saison 2015/16 durch einen Kreuzbandriss und erlitt im Winter eine Kreuzbanddehnung, die das ganze Knie instabil macht. An Leistungssport ist nicht zu denken. Zudem plant Johansson ohne Außenspielerin Larissa Claaßen. Die 22-Jährige, die zu Beginn der vergangenen Saison nach Villingen kam, hat bisher keine Zusage für die neue Runde abgegeben. Johansson zufolge tendiert Larissa Claaßen möglicherweise zu einem Auslandsaufenthalt.

Um die Lücken zu schließen, sucht Johansson intensiv nach externen Zugängen, die sich bisher noch nicht finden ließen. Eine Chance besteht offenbar bei Maria Kühne, die nach zwei Jahren in Burladingen möglicherweise vor einer Rückkehr nach Villingen steht und bald wieder gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Sonja in einer Mannschaft spielen könnte. „Maria wird zunächst bei uns mit trainieren. Sie will nicht mehr in Burladingen spielen. Ich würde sie sehr gerne nehmen“, so Johansson. Aus der zweiten Mannschaft wird Lisa Spomer fest in den Drittligakader aufrücken. Aus dem jungen Jahrgang der dritten Mannschaft sollen Jule Gaisser und Amelie Nunnenmacher künftig mit der ersten Mannschaft trainieren. Für die beiden Teenager, die bisher Landesliga spielten, wäre dies ein großer Sprung. Johansson: „Beide sind talentiert und andere Möglichkeiten sehe ich gegenwärtig nicht.“ Ab dem 6. Juni steigt die Mannschaft wieder in das Balltraining ein.