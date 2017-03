TV Villingen: Erster Matchball zur Meisterschaft

Drittliga-Volleyballerinnen spielen beim TV Holz. Meister-Shirts sind im Reisegepäck mit dabei

Volleyball, Dritte Liga Damen: Die Volleyball-Damen des TV Villingen haben die große Chance, bereits einen Spieltag vor Ende der Saison ihr Meisterstück zu machen. Zwei Punkte würden am Sonntag (Beginn: 16 Uhr) auswärts beim TV Holz/Saarbrücken bereits reichen, und der Titelgewinn wäre perfekt. Im Fall einer Niederlage hätten die Villingerinnen zwei Wochen später bei Kellerkind TSV Schmiden die nächste und zugleich letzte Gelegenheit, die bislang so hervorragende Saison mit der Meisterschaft zu krönen. „Wir haben zwei Matchbälle. Deshalb gehen wir ruhig an die kommende Aufgabe gegen Holz heran“, sagt Villingens Trainer Sven Johansson.

Gänzlich frei von Sorgen ist der Coach allerdings nicht. Das Verletzungspech schlägt ihm auf den Magen. „Alle drei Mittelblockerinnen sind verletzt“, klagt Johansson. Während Juliane Zeitvogel (Bänderverletzung) in dieser Runde nicht mehr spielen wird, plagen sich Nina Gass und Felicitas Piossek aktuell mit Schulterproblemen. „Wir versuchen, zumindest eine von beiden fit zu bekommen. Ansonsten müssen wir auf dieser Position komplett improvisieren“, sagt Johansson.

Vor dem kommenden Gegner hat der Villinger Übungsleiter großen Respekt. „Holz hat eine überragende Diagonalspielerin aus Amerika. Diese haben wir bereits bei unserem Heimspiel nicht in den Griff bekommen.“ Dies war auch ein Grund dafür, dass Villingen seinerzeit nach einer klaren 2:0-Satzführung noch den Ausgleich hinnehmen musste und den Tiebreak mit Ach und Krach gewann.

Während sich der Trainer („Ich denke da sehr konservativ“) voll und ganz auf das nächste Spiel konzentriert und von einer Titelparty überhaupt nichts wissen will, sind die Spielerinnen schon einen Schritt weiter. „Die Meister-Shirts sind schon gedruckt und im Bus dabei. Die Mädels werden sicherlich auch die eine oder andere Flasche Sekt im Gepäck haben“, schmunzelt Manfred Herzner, Mitglied im Vorstand des TV Villingen. Sollten die Korken am Sonntag wider Erwarten doch nicht knallen und die Shirts ungetragen bleiben, gibt es in Schmiden nochmals die Gelegenheit, die Utensilien einzusetzen.

Wer die Mannschaft im Fanbus nach Holz begleiten will, kann sich unter info@tvvillingen.de oder telefonisch (vormittags) bei der Geschäftsstelle des TV Villingen (07721 – 26408) melden. Abfahrt ist um 9 Uhr auf dem Hoptbühl-Parkplatz.

Fan- und Sponsorenturnier

Da die Villinger Volleyballerinnen in dieser Saison kein Heimspiel mehr bestreiten, soll die Meisterschaft, so sie denn realisiert wird, am 7. Mai in der Hoptbühlhalle im Rahmen eines Fan- und Sponsorenturniers gefeiert werden. Die Veranstaltung, deren Erlös der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Furtwangen zugutekommt, beginnt um 10 Uhr. (wmf)