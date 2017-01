TV Villingen: Eine Medaille für Nikola Strack

Drittliga-Volleyballerinnen weiterhin in der Spitzengruppe. Am Samstag steigt Spitzenspiel gegen Sinsheim

Volleyball, 3. Liga, Damen: Nachdem die Volleyballerinnen des TV Villingen die schwere Auswärtshürde in Waldgirmes mit einem 3:2-Sieg übersprungen haben, wächst die Vorfreude auf den kommenden Samstag, wenn der Tabellenzweite SV Sinsheim zum nächsten Top-Spiel in der Hoptbühlhalle gastiert.

Liga: Das Spitzen-Quartett leistete sich keine Blöße. Dennoch gab es Positionswechsel, da VC Wiesbaden II (32 Punkte), SV Sinsheim (31) und TV Holz (31) dreifach punkteten, während Villingen (31) sich mit zwei Zählern begnügen musste. Allerdings hatten die Villingerinnen auch den stärksten Gegner der Top-Teams. Dem einen verlorenen Punkt trauerte Villingens Trainer Sven Johansson nicht nach: „In Waldgirmes kannst du auch verlieren. Wir sind sehr zufrieden.“

Anreise: Gegen 13 Uhr starteten die Villingerinnen am Samstag in Richtung Waldgirmes. Als die Spielerinnen wieder zu Hause ankamen, war es Sonntag, 3.30 Uhr. Über zwölf Stunden war das Team unterwegs. „Es hätte uns bei den winterlichen Verhältnissen auch schlimmer treffen können. Glücklicherweise waren die Autobahnen frei und wir sind gut durchgekommen“, nimmt Johansson die Tour gelassen.

Vorbereitung: Die rund vierstündige Anreise in den zwei Kleinbussen nutzten die Villinger Spielerinnen nochmals zum intensiven Studium des Gegners. Johansson hatte aus dem Hinspiel die wichtigsten Szenen in einer rund halbstündigen Sequenz zusammengeschnitten. „Ich finde es wichtig, so kurz vor einem Spiel sich mit den Gesichtern des Gegners nochmals vertraut zu machen. Wir haben diese Möglichkeiten und nutzen sie gern“, sagt der Trainer.

Auszeichnung: In Waldgirmes ist es Tradition, dass die beiden Cheftrainer nach der Partie die beste Spielerin der gegnerischen Mannschaft wählen. Georg Quillmann, Trainer von Waldgirmes, wählte die Villinger Zuspielerin Nikola Strack als wertvollste Spielerin der Partie. „Eine nette Sache“, so Johansson. Nikola Strack durfte sich neben dem Applaus auch über eine kleine Erinnerungsmedaille freuen.

Training: Dass der TV Villingen als Aufsteiger bisher eine superstarke Saison spielt, liegt auch an den zwei Neuzugängen Nadine Hones und Larissa Claaßen, die mit ihrer Zweitligaerfahrung noch mehr Qualität einbringen. Bewährt hat sich zudem, dass die Studentinnen dienstags an ihrem Studienort trainieren. In der Bundesliga-Reserve des MTV Stuttgart sind beide akzeptiert, wobei es sogar das Angebot aus Stuttgart war, dass beide Angreiferinnen gern wahrnehmen. „Wir haben zu Stuttgart einen ausgezeichneten Kontakt“, freut sich Johansson.

Spitzenspiel: Spiele zwischen Villingen und Sinsheim haben seit Jahren einen besonderen Stellenwert. Nicht ganz unschuldig daran war in den vergangenen Jahren der St. Georgener Waldemar Burgert, der in Sinsheim als Trainer arbeitet. Am Samstag steht nun das nächste Aufeinandertreffen an. „Sinsheim ist mit der Bundesliga-Vergangenheit immer noch das Maß aller Dinge. Sie leisten seit Jahren eine ausgezeichnete Nachwuchsarbeit“, lobt Johansson den nächsten Gegner. Im Hinspiel kassierte Villingen eine 0:3-Niederlage. Nun will es der Spielplan so, dass die Schwarzwälder binnen einer Woche auf die zwei Mannschaften treffen, gegen die bisher verloren wurde. Teil eins der Wiedergutmachung gelang in Waldgirmes. Teil zwei soll am Samstag ab 19 Uhr in der Hoptbühlhalle folgen. „Sinsheim kommt zu einer guten Zeit. Das passt“, freut sich Johansson.

Blockarbeit: In den Übungseinheiten dieser Woche wird bei Villingen verstärkt die Blockarbeit trainiert. Hier sieht der Trainer Steigerungsmöglichkeiten und einen Schlüssel darin, ob es gegen Sinsheim mit einer Revanche klappen kann. „Wir haben die Blockarbeit zuletzt etwas vernachlässigt. Sinsheim hat starke Angreiferinnen. Deshalb wird spezifisch für die kommende Partie daran gearbeitet“, ergänzt der Trainer. Wohl noch kein Thema ist eine mögliche Rückkehr von Zuspielerin Ramona Wolbert, die weiterhin an einer Verletzung im Sprunggelenk laboriert.