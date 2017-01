TV Villingen: "Ein spektakuläres Spiel"

Volleyball-Spitzenspiel gegen Sinsheim mit 3:1 Sätzen gewonnen. 600 Zuschauer in der Hoptbühlhalle begeistert

Volleyball, Dritte Liga, Damen: TV Villingen – SV Sinsheim 3:1 (25:22, 17:25, 25:13, 25:20). Spätestens seit Samstagabend ist Aufsteiger TV Villingen ein ganz heißer Meisterschaftskandidat. Das Team von Trainer Sven Johansson nahm gegen den bisherigen Tabellenzweiten nicht nur eindrucksvoll Revanche für die 0:3-Hinspielniederlage, die Villingerinnen überzeugten auch mit einem bärenstarken Auftritt, der für die Zukunft noch einiges erwarten lässt. Angeführt von einer überragenden Martina Bradacova spielten sich die Gastgeberinnen vor 600 Zuschauern zeitweise in einen Rausch, der die Fans immer wieder zu stehenden Ovationen ermunterte.

„Wir haben ein spektakuläres Volleyballspiel gesehen“, kommentierte Johansson den Auftritt beider Mannschaften und ergänzte: „Das war wieder eine Werbung für den Volleyballsport. Unsere Aufschlagstrategie hat funktioniert. Ich bin selbst ein wenig überrascht, wie gut wir unsere Trainingsleistungen umsetzen. Sehr viel von dem, was wir uns vorgenommen hatten, setzte meine Mannschaft um. Alle Spielerinnen waren heiß und überzeugten mit einer großartigen Einstellung.“

Lob und Anerkennung gab es auch von Gästetrainerin Natalia Antanovich gleich in mehrfacher Hinsicht: „Das Publikum in Villingen ist bundesligareif. Villingen hat sich gegenüber dem ersten Vergleich sportlich noch einmal deutlich entwickelt. Die Villinger Verteidigung ist sicherlich die Beste der Liga. Für uns war es unheimlich, schwierig zu punkten.“

Juliane Zeitvogel, Nina Gass, Michelle Feuerstein, Libera Sonja Kühne, Nadine Hones, Nikola Strack sowie die in Angriff und Abwehr überragende Martina Bradacova fanden nach einem kurzzeitigen Rückstand (1:3) schnell in die Partie. Eine Aufschlagserie von Hones sorgte für eine sichere 13:6-Führung, die allerdings noch einmal schmolz, als Sinsheim der 19:19-Ausgleich gelang. Johansson brachte nun Larissa Claaßen für die Angaben und Villingen zog wieder auf 23:20 davon. Gleich den ersten Satzball schmetterte Gass zum 25:22 über das Netz.

Nach dem Seitenwechsel schickte Villingens Trainer Viviane Hones für Kühne auf das Feld. Doch nach der 5:4-Führung lief es plötzlich nicht mehr im Spiel der Gastgeber. Sinsheim stand im Block sicher und Villingen versprangen in der Annahme viele Bälle. Zwar gelang Nadine Hones zwischenzeitlich ein Ass, doch Sinsheim bestimmte die Marschrichtung. Immer deutlicher setzten sich die Gäste ab und sicherten sich mit acht Punkten Vorsprung den zweiten Satz.

Hatte Sinsheim hiermit gezeigt, wie man einen Satz klar beherrscht, war nun Villingen wieder an der Reihe. Wieder mit Kühne als Libera wurde der dritte Satz zu einer Machtdemonstration der Johansson-Schützlinge. Ab dem 8:8 marschierte nur noch eine Mannschaft. Und das war Villingen. Fortan klappte alles, sogar eine Netzrollerangabe von Nadine Hones. Sie und Bradacova packten im Angriff immer wieder den Hammer aus. Die Gäste fanden gegen diese Angriffswucht kein Gegenmittel. Zwischenzeitlich durfte auch die angeschlagene Ramona Wolbert für einige Angaben auf das Feld. Villingen setzte sich (15:11/21:13) immer deutlicher ab. Der Block stand nun perfekt und wie im ersten Satz war es Nina Gass, die den entscheidenden Punkt zur 2:1-Satzführung machte.

Noch aber war die Partie nicht entschieden. Sinsheim wehrte sich gegen ein schnelles Ende. Doch ab dem 7:7 machte Villingen wieder ernst. Johansson nutzte seine personellen Möglichkeiten und brachte mit Felicitas Piossek im Mittelblock eine frische Spielerin. Annahme und Zuspiel klappten wieder nahezu perfekt. Strack spielte variantenreich die Bälle zu, sodass Feuerstein, Bradacova und Hones mit kräftigen Schmetterschlägen punkten konnten. Strack überraschte zudem die Gäste mit einigen kurzen Ablegern, die alle zu Punkten führten. Den Satzball verwandelte diesmal Nadine Hones, die den Block anschlug, von dem der Ball ins Aus ging.

Stimmen zum Spiel

Nadine Hones: „Wir haben ein richtig cooles Spiel gezeigt. Unsere Mannschaft hat die taktischen Aufgaben sehr gut umgesetzt. Bis auf ein, zwei kleinere Phasen, in denen wir in der Annahme Schwierigkeiten hatten, lief es sehr gut. Der Sieg gegen einen unmittelbaren Konkurrenten der Tabellenspitze war enorm wichtig. Wir wollten uns für das Hinspiel revanchieren. Das Spiel hat gezeigt, dass an der Tabellenspitze vier bis fünf Mannschaften auf Augenhöhe spielen und jeder jeden bezwingen kann.“

Michelle Feuerstein: „Das Hinspielergebnis spielte in der Vorbereitung schon eine Rolle. Wir wollten keinesfalls zweimal gegen den gleichen Gegner verlieren. Unsere Blockarbeit war deutlich besser als in einigen Spielen zuvor. Mit der Erfolgsquote bei meinen Sprungangaben war ich zufrieden, auch wenn es immer noch besser geht. Die Umstellung von der Außenposition auf die Diagonale klappt bei mir auch immer besser. Wir sollten konzentriert bleiben, denn es warten noch einige starke Gegner in der Saison. Gegen Sinsheim waren wir ein Team.“

Sonja Kühne: „Das Spiel hat einmal mehr gezeigt, dass bei uns die Abstimmung immer besser wird. Es ist schön, wenn unser Abwehrverhalten auch von den Trainern der Gegner gelobt wird. Wir haben uns jetzt auf ein Niveau gebracht, das es bis zum Saisonende zu halten gilt. Wir werden trotz der guten Partien nicht abheben. Es zahlt sich aus, dass wir mit einem großen Willen spielen und keinen Ball verloren geben. Der Charakter der Mannschaft ist einfach klasse.“

Martina Bradacova: „Wir haben gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel gezeigt. Mit jeder gelungenen Aktion wächst das Selbstvertrauen. Das macht einfach Spaß. Wir verstehen es immer besser, konstant aufzutreten. Die Höhen und Tiefen in einem Spiel, wie noch zu Beginn der Saison, werden weniger. Wir spielen gleichmäßiger auf einem guten Niveau. Ich fühle mich in der Mannschaft wohl. Über die personelle Situation in der kommenden Saison haben wir aber noch nicht gesprochen. Ich würde gern noch ein Jahr anhängen.“ (daz)