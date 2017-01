TV Villingen: Drei Punkte zum Geburtstag von Vereinsboss Manfred Herzner

Volleyballerinnen weiter in der Erfolgsspur. Aufsteiger führt Tabelle der Dritten Liga Süd an

Volleyball, Dritte Liga, Damen: Auch wenn die spielerische Darbietung am Samstag beim 3:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt noch viel Luft nach oben ließ, so eroberten die Volleyballerinnen des TV Villingen am zwölften Spieltag doch die Tabellenführung. Für Trainer Sven Johansson allerdings nur eine Momentaufnahme.

Lage der Liga: Spannender könnte die Lage in der Liga an der Tabellenspitze kaum sein. Die ersten vier Mannschaften trennt nur ein Zähler. Villingen (29 Punkte), VC Wiesbaden II (29), SV Sinsheim (28) und TV Holz (28) bestimmen die Schlagzahl. Auch der TV Waldgirmes (25), nächster Gegner der Villinger, ist in Schlagdistanz. „Aus diesem Kreis kann jeder jeden schlagen. Da bist du ganz schnell oben, auch aber auch unten auf Platz fünf“, sagt Johansson.

Stärke: Mehr Mühe als erwartet hatten die Villingerinnen am Samstag gegen Frankfurt. „Die Eintracht hat teilweise sehr frech gespielt. Mit dem Druck, den sie erzeugten, hatten wir einige Schwierigkeiten“, ergänzt Johansson. Dass der dritte Satz nicht verloren ging, zeigt die mentale Stärke der Villingerinnen. „Das haben wir aus dem Jahr in der Regionalliga mitgenommen. Der Glaube, immer wieder ein Spiel drehen zu können, zeichnet uns aus“, so Johansson.

Geschont: Kurzfristig fiel bei Villingen am Samstag Zuspielerin Ramona Wolbert aus, die am Donnerstag im Abschlusstraining mit dem Fuß umgeknickt war. „Glücklicherweise keine schwerwiegende Verletzung“, betont Johansson. Er schonte die erfahrene Spielerin, die auch in dieser Woche keine Trainingseinheit absolvieren wird. Erstmals im Kader stand dafür Merete Rudolf. Die Zuspielerin aus der zweiten Mannschaft kam aber nicht zum Einsatz. Rudolf soll zunächst weiterhin im Verbandsligateam spielen, da sie dort unersetzbar ist.

Geschenk: Besonders freute sich am Samstag Manfred Herzner, Vorsitzender des TV Villingen, über den Erfolg der Mannschaft. Herzner feierte am Spieltag Geburtstag und hatte sich schon vor dem ersten Ballwechsel einen Erfolg gewünscht. Auf eine private Feier verzichtete der Funktionär, hatte dafür in der Halle viele Hände zu schütteln.

Fans: Rund acht bis zehn Schlachtenbummler feuerten am Samstag schon weit vor Spielbeginn die Gäste aus Hessen lautstark an. Mit Eintracht-Schals ausgestattet, war die kleine Gruppe auch während und nach dem Spiel sehr laut. Zwischenzeitlich musste Hallensprecher Thomas Frank einschreiten, als es die Fans etwas übertrieben. Nach einem geleerten Kasten Bier beschäftigten sich die Eintracht-Anhänger ausgerechnet in der besten Phase der Gäste mehr mit ihren Smartphones und wurden ruhiger. Nach dem Spiel sagten einige Frankfurter Spielerinnen, diese Fangruppe vorher noch nie gesehen zu haben.

Gespräche: In der spielfreien Zeit über Weihnachten und den Jahreswechsel trafen sich in Villingen Spielerinnen, Trainer und Funktionäre zu einem Perspektivgespräch. Schwerpunkt war ein möglicher Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach Abschluss der Saison kommen dafür die ersten drei Teams der Liga in Betracht. „Das Thema 2. Bundesliga ist nicht grundsätzlich vom Tisch, aber es gibt gegenwärtig viele Hürden, vor allem in finanzieller Hinsicht“, fasst Trainer Johansson die Talkrunde zusammen. Für die Zukunft wolle man einen Zweitliga-Aufstieg, sollte er sportlich gelingen, nicht kategorisch ausschließen. Die Tendenz gehe jedoch in die Richtung, in dieser Saison nicht aufzusteigen. Immerhin sind Mannschaft und Verein Neuling in der Dritten Liga und wollen sich dort erst einmal etablieren. Kein Inhalt der Gespräche waren Verlängerungen von Trainer und Spielerinnen über die aktuelle Saison hinaus. Johansson: „Wenn das Thema steht, werde ich mir zwei, drei Wochen Bedenkzeit gönnen. Fakt ist, dass ich nichts anderes im Volleyball vorhabe und weiterhin zur Verfügung stehen würde.“