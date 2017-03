TV Triberg stellt Abwehr um

Handball, Kreisklasse A Männer: FV Unterharmersbach – TV Triberg (Sonntag, 18 Uhr). (jsi) Nach der knappen Niederlage gegen Spitzenreiter Hofweier steht für Triberg die nächste hohe Hürde an. „Wir haben die letzten Partien verloren, weshalb ein Erfolgserlebnis mal wieder schön wäre. Die Niederlage gegen Hofweier kam aber nicht unerwartet. Vielmehr war es ein Erfolg für uns, dass wir so gut mithalten konnten“, sagt Tribergs Trainer Werner Maurer. Nach vier sieglosen Spielen in Folge fehle aber schon ein wenig das Selbstvertrauen. Gegen Unterharmersbach, das Maurer zufolge auch keine „Schülertruppe“ sei, wird die eigene Abwehr im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen umgestellt. Maurer: „Der Gegner ist uns körperlich überlegen, was wir schon im Hinspiel erkennen mussten. Zudem verfügen sie über einen guten Rückraum.“ Hinter den Einsätzen von Torwart Thomas Kohnen und Martin Burkert (Handprobleme) stehen Fragezeichen. Eventuell rücken am Sonntag Spieler von der A-Jugend nach.