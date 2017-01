TV Triberg gewinnt beim Spitzenreiter

Handballer in Meißenheim erfolgreich

Handball, Kreisliga A: HTV Meißenheim II – TV Triberg 31:35 (18:19). (daz) Mit einer starken Leistung haben die Triberger Handballer den Tabellenführer gestürzt und zwei eher unerwartete Punkte eingefahren. Für die Triberger war es bereits der dritte Sieg in Folge. „Wir haben einen Sahnetag erwischt. Es war eins der besten Spiele in den vergangenen zwei Jahren“, freute sich Trainer Werner Maurer.

In den ersten 20 Minuten gelang keiner Mannschaft, sich mit mehr als einem Tor abzusetzen. Dann zog Triberg (13:16) davon, doch der Gastgeber glich zwischenzeitlich (17:17) wieder aus. In den zweiten 30 Minuten spielte Triberg ganz stark auf und baute die Führung (26:21) deutlicher aus. In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber durch Disziplinlosigkeiten selbst. Triberg blieb ruhig und nutzte seine Chancen. Zehn Minuten vor Schluss schmolz die Führung auf ein Tor, doch dann drehten die Gäste nochmals auf und sicherten sich den Auswärtserfolg. Maurer: „Vor dem Hintergrund, dass wir Personalsorgen hatten und einige Spieler angeschlagen eingesetzt werden mussten, hat es meine Mannschaft ausgezeichnet gemacht. Es war ein sehr gutes Spiel und hat gezeigt, welch großes Potenzial in der Mannschaft steckt.

Tore: Laurin Allgeier (6), Dennis Arnold (8), Daniel Rißler (1), Pablo Jimenez Remesal (4), Stefan Schmetzer (6), Thomas Kuner (4), Martin Burkert (6).