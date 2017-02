TV Triberg geht die Puste aus

Kreisliga-Handballer verlieren in Ohlsbach

Handball-Kreisliga A: SV Ohlsbach II – TV Triberg 29:24 (11:14). (daz) Nach zuletzt zehn Zählern aus vier Spielen gab es für die Triberger Handballer am Samstag beim Tabellendritten keinen Punktezuwachs. „Ich bin mit der Leistung zufrieden. Durch die Punktspielpause fehlte uns am Ende etwas die Kraft“,sagte Tribergs Trainer Werner Maurer. Nach dem 0:2-Rückstand kam Triberg richtig in Fahrt und führte nach einer Viertelstunde mit 7:4 Toren. Die Führung gaben die Schwarzwälder in den ersten 30 Minuten auch nicht mehr ab. Da allerdings einige Spieler fehlten, hatte Maurer kaum Wechseloptionen. Nach 38 Minuten hatte der Gastgeber den Ausgleich geschafft und baute danach die Führung weiter aus. Triberg kam nun nicht mehr heran. „Unsere Abwehrleistung hat weitgehend gestimmt. Es war mehr drin. Die Niederlage ist aber auch kein Beinbruch“,ergänzt Maurer.

Tore für Triberg: Dennis Arnold (6 ), Daniel Rißler (1), Ralph Wallishauser (2), Thomas Kuner (10/2), Martin Burkert (5).