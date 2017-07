Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen verliert Testspiel gegen Söflingen

Südbadenligist unterliegt Handball-Oberligisten

Die Handballer von Südbadenliga-Aufsteiger TV St. Georgen verloren in eigener Halle das Testspiel gegen den Oberligisten TSG Söflingen klar mit 24:33 Toren. Beiden Mannschaften war vor rund 50 Zuschauern deutlich anzumerken, dass sie bereits am Vormittag schon ein Training absolviert hatten. „Das Ergebnis geht in Ordnung und war auch so zu erwarten. Söflingen hat unsere Schwächen aufgedeckt. Somit hat das Testspiel seinen Zweck erfüllt“, sagte St. Georgens Trainer Jürgen Herr. Hier setzt sich Jan Linhard (am Ball) gegen die Söflinger Abwehr durch. Bild: Klein