TV St. Georgen hat in der Schlussphase mehr Kraft

Handballer aus der Bergstadt bezwingen Allensbach/Dettingen. Gastgeber leisten sich kleine Schwächephasen

Handball, Landesliga Süd, Herren: TV St. Georgen – SG Allensbach/Dettingen 28:20 (15:12). (fla) Spiel eins nach den drei schweren Verletzungen vom vorherigen Wochenende meisterten die St. Georgener Handballer gegen den abstiegsbedrohten Liganeuling mit Bravour. Dabei machten sich die Gastgeber das Leben phasenweise allerdings selbst schwer. Durch den Sieg eroberte der TV St. Georgen die Tabellenführung mit zwei Zählern Vorsprung.

Von Beginn an wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht. Über eine aggressive Abwehr setzte St. Georgen die Gäste unter Druck und ließ die Spielgemeinschaft nicht ins Spiel kommen. Die daraus resultierenden Ballgewinne verwertete die Mannschaft von Trainer Jürgen Herr im Gegenzug konsequent. Mit schnellem Umschaltspiel überrannte der Tabellendritte die Gäste ein ums andere Mal. So führten die Bergstädter nach neun Spielminuten bereits mit 4:0. Dann kam jedoch der erste kleine Bruch. Im Angriff wurden die Torchancen nicht mehr konsequent verwertet und in der Abwehr fehlte die Aggressivität. Die Gäste witterten ihre Chance und nutzten diese auch. Durch drei Treffer in Folge war der Aufsteiger beim 3:4 nach zwölf Spielminuten wieder auf Tuchfühlung.

Dies war ein Weckruf für den Favoriten. Nun lief es wieder rund und der Vorsprung wurde kontinuierlich ausgebaut. Nach 20. Minuten führten die Bergstädter verdient mit 10:4. Doch in der Schlussphase der ersten Halbzeit ließ man die Spielgemeinschaft erneut unnötig ins Spiel zurückkommen. Erneut war es eine kleine Serie von vier Treffern in Folge, die den Aufsteiger bis zur 27. Minute auf 10:12 herankommen ließen. Zur Halbzeitpause führten die St. Georgener knapp mit 15:12. „Wir standen zu Beginn in der Abwehr sehr gut und haben Fehler provoziert. Im Angriff haben wir unsere Torchancen zunächst konsequent genutzt. Zwei kleine Schwächephasen haben uns einen deutlicheren Vorsprung gekostet“, sagte TVS-Trainer Jürgen Herr.

Nach der Halbzeitpause bauten die Gastgeber ihre Führung schnell auf 19:14 aus. Nach 40. Spielminuten war das Spiel beim Stande von 19:16 immer noch offen, doch beim 22:17 Mitte der zweiten Halbzeit war der Bann gebrochen. Die Gäste hatten dem Favoriten nun nichts mehr entgegenzusetzen und die Kräfte ließen nach. Kontinuierlich erhöhten die Bergstädter ihren Vorsprung. Am Ende gewann der TV St. Georgen auch in der Höhe verdient mit 28:20 und bleibt somit in der Roßberghalle weiter ungeschlagen. „Wir hatten einige Schwächephasen in unserem Spiel, die wir abstellen müssen. In der Schlussphase haben sich unsere größeren Kraftreserven positiv ausgewirkt. Es war das erwartet schwere Spiel“, war Herr mit der Leistung seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden. Am Samstag steht für den Tabellenführer aus der Bergstadt ein weiteres Heimspiel gegen den TV Brombach auf dem Plan.

Für den TVS spielten: Thomas Schwer, Jannik Kaltenbach (Tor); Theo Assfalg (2), Lukas Holzmann (4), Dominik Vetter, Niclas Grießhaber (2), Jan Linhard (1), Jonas Herrmann (3), Mario Müller, Paul Assfalg (6), Stephan Lermer (1), Manuel Bürk (9/5).