Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen fordert Handball-Oberligisten

Testspiel gegen TSG Söflingen

Handball: (sle) Die Südbadenliga-Handballer des TV St. Georgen befinden sich bereits seit gut vier Wochen in der Vorbereitung auf die kommende Saison. In den ersten Wochen stand für die „Jungs vom Roßberg“ vor allem Athletik-Training auf dem Plan. Am Wochenende läutet das Trainergespann Jürgen Herr/Sven Waßmer mit einem intensiven Trainingswochenende die zweite Vorbereitungsphase ein. Hierbei werden vermehrt handballspezifische Komponenten die Trainingsinhalte bestimmen.

Doch nicht nur die Spieler des TV St. Georgen werden am Wochenende in der Roßberghalle schwitzen. Auch der baden-württembergische Oberligist TSG Söflingen wird ein Trainingslager in der Bergstadt absolvieren. Das Highlight wird sicherlich das Testspiel zwischen dem Landesligameister und dem Tabellensiebten der vergangenen Oberliga-Saison sein. Eine besondere Brisanz in dieses Spiel bringt die Tatsache, dass mit Samuel Beha ein ehemaliger Akteur des TV St. Georgen das Söflinger Tor hütet.

Zu diesem frühen Zeitpunkt dient das Spiel als Standortbestimmung für beide Teams. Um den St.Georgener Handballfans die Zeit bis zum Saisonstart am 23. September gegen die HSG Konstanz II etwas zu verkürzen, sind alle interessierten Zuschauer am Samstag in der Roßberghalle willkommen. Anpfiff ist um 15 Uhr. Außerdem bietet der TVS nochmals die Chance, Fan-Trikots für die kommende Südbadenliga-Saison anzuprobieren und zu bestellen.