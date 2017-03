TV St. Georgen erwartet gefährlichen Aufsteiger

Landesliga-Handballer empfangen DJK Singen. Bergstädter wollen Rang eins verteidigen

Handball, Landesliga Süd: TV St. Georgen – DJK Singen (Samstag, 19.30 Uhr) – (fla) Nach der Fasnachtspause erwarten die Bergstädter den wiedererstarkten Aufsteiger auf dem Roßberg. Während die St. Georgener ihr Auswärtsspiel beim Schlusslicht Maulburg/Steinen mit viel Mühe für sich entscheiden konnten, unterlag die DJK nach guter Leistung dem TVS-Verfolger Weil vor heimischer Kulisse mit 26:31. Zuvor feierte der Tabellenzehnte jedoch fünf Siege in Folge und verabschiedete sich dadurch vorerst aus der Abstiegszone. Nun wollen die Hegauer gegen den Klassenprimus nachlegen und sich weiter von der Gefahrenzone distanzieren.

Geht es nach den St. Georgenern, sollen die zwei Zähler auf jeden Fall auf dem Roßberg bleiben. Die Mannen um Trainer Jürgen Herr nehmen den Aufsteiger ernst. Auch wenn der TVS als Favorit in die Begegnung geht, müssen die Gastgeber sich die zwei Zähler mit einer konzentrierten Leistung erarbeiten. So war es bereits im Hinspiel, als die Singener das Spiel lange Zeit ausgeglichen gestalteten und den TVS erst in den Schlussminuten ziehen lassen mussten.

St. Georgens Trainer Jürgen Herr legte unter der Woche nochmals den Schwerpunkt auf die Defensive. Auch auf die Torhüter Thomas Schwer und Jannik Kaltenbach wird eine gewisse Verantwortung zukommen. Für sie gilt es, zusammen mit den Vorderleuten, die Gastgeber in Schach zu halten und wenige klare Torchancen zuzulassen.

Im Angriff wollen die St. Georgener auf ihr altbewährtes Mittel mit dem Tempospiel setzen. Aus einer gefestigten Abwehr wollen sie Gas geben und über Tempogegenstöße sowie zweite Welle Tore erzielen. Aber auch beim Spielaufbau müssen die Schwarzwälder konzentrierter zu Werke gehen. Der TVS leistete sich im bisherigen Saisonverlauf immer wieder unnötige Fehler, die im Gegenzug meistens zu Toren des Gegners führten.

„Für uns ist es wichtig, dass wir über die Abwehr ins Spiel kommen und Singen von Beginn an unter Druck setzen. Wir wollen beim Gegner Fehler provozieren und dann schnell umschalten. Hier wollen wir auch den Rückenwind vom letzten Sieg mitnehmen. Wir müssen aber über 60 Minuten hellwach sein“, gibt Jürgen Herr die Richtung vor. Dabei hofft der Tabellenführer auch auf die lautstarke Unterstützung von den Zuschauern. Mannschaft und Trainer wollen mit Unterstützung der Fans die Heimniederlage gegen Gutach/Wolfach wettmachen und die Tabellenführung verteidigen.