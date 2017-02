TV St. Georgen auf Titelkurs

Landesliga-Handballer gewinnen Spitzenspiel. Souveräner 23:18-Erfolg in Pfullendorf

Handball, Landesliga: TV Pfullendorf – TV St. Georgen 18:23 (10:12) (fla) Ein nahezu perfektes Wochenende liegt hinter dem TV St. Georgen. Mit dem Auswärtssieg im Spitzenspiel bei Verfolger Pfullendorf setzten die Bergstädter ihre Siegesserie fort. Zudem patzte die Konkurrenz, so dass die St. Georgener mittlerweile fünf Zähler Vorsprung auf Tabellenplatz zwei haben.

Beide Mannschaften legten von Beginn an mit einer gesunden Aggressivität in der Abwehr los. Das Schiedsrichtergespann brachte früh Farbe ins Spiel und zeigte für beide Seiten schnell gelbe Karten. Die Schwarzwälder erwischten den besseren Start und profitierten auch von zwei frühen Zeitstrafen gegen die Gastgeber. Dank einer konsequenten Chancenauswertung erspielten sich die St. Georgener bis zur elften Spielminute eine verdiente 5:0-Führung. Doch in der Folgezeit musste auch der TVS zwei Mal in Unterzahl agieren. Die Pfullendorfer nutzten die nummerische Überzahl, verkürzten den Rückstand und gingen in der 17. Minute sogar mit 6:5 in Führung. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit bekamen die Bergstädter wieder Oberwasser und gingen mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeitpause. „Wir haben gut ins Spiel gefunden. Bedingt durch eine kleine Schwächephase und Unterzahlsituationen haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Doch in der Schlussphase vor der Pause haben wir nochmals einen Gang zugelegt“, war TVS-Trainer Jürgen Herr mit der Leistung seiner Mannschaft in den ersten 30 Minuten zufrieden.

Die St. Georgener kamen besser aus der Kabine und bauten den Vorsprung auf 14:10 aus. Der Spitzenreiter hatte das Spiel in dieser Phase voll im Griff und führte Mitte des zweiten Durchgangs mit 17:13. In der Folgezeit leisteten sich die Gäste jedoch einige Fehler. Die Pfullendorfer witterten nun wieder Morgenluft und verkürzten den Rückstand bis zur 49. Spielminute auf 16:17. Das Spiel war wieder offen. Doch wie schon in der ersten Halbzeit wurde der Tabellenführer in der entscheidenden Phase wieder stärker und zog vorentscheidend auf 21:17 davon. In den Schlussminuten hielten die St. Georgener den Verfolger auf Distanz und feierten einen verdienten Auswärtssieg. „Wir haben eine kämpferisch und taktisch gute Leistung gezeigt. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, lobte Herr seine Mannschaft. Am Samstag empfängt St. Georgen zum Derby die SG Gutach/Wolfach, die am Wochenende TVS-Verfolger Herbolzheim deutlich bezwang.

Für den TVS spielten: Thomas Schwer, Jannik Kaltenbach (Tor), Theo Assfalg (1), Lukas Holzmann (5/2), Dominik Vetter, Niclas Grießhaber (5), Jan Linhard (1), Jonas Herrmann (3/1), Mario Müller, Paul Assfalg (3/1), Stephan Lermer (3), Manuel Bürk (2).