Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: "Wir sind kein Favorit"

Bergstadt-Handballer gegen Oberhausen. Gastgeber erwarten Spiel auf Augenhöhe

Handball, Landesliga Männer: TV St. Georgen – TuS Oberhausen (Samstag 19.30 Uhr). (fla) Nach der 23:28-Niederlage beim TuS Ringsheim empfangen die St. Georgener Handballer mit Oberhausen eine Wundertüte der Liga. Als Absteiger aus der Südbadenliga zählte Oberhausen vor Rundenbeginn zu den Aufstiegsaspiranten und startete mit großen Ambitionen in die Saison. Aktuell belegt das Team jedoch nur Rang neun. Dass dies aber nichts zu bedeuten hat, beweist unter anderem auch das Hinspiel, als St. Georgen mit 24:27 den Kürzeren zog.

Im bisherigen Saisonverlauf durchlief Oberhausen viele Höhen und Tiefen. Einem Sieg folgte meistens eine Woche später eine Niederlage. Zuletzt sendete der TuS jedoch mit einem überzeugenden Heimsieg gegen den Tabellenzweiten HSG Freiburg ein deutliches Lebenszeichen in Richtung der Konkurrenz. Von diesen schwierigen und wechselnden Voraussetzungen des Gegners wollen sich die St. Georgener nicht beeinflussen lassen. Der TVS muss sich auf sein Spiel konzentrieren und darf den Tabellenneunten keinesfalls unterschätzen. Mit den Rückraumspielern Alexander Moser, Clement Martinez und Ben Schöttler sowie der Flügelzange Josua Maurer und Fabien Stoeffler haben die Gastgeber starke Waffen im Kader. Zusätzlich steht mit Routinier Christian Hilß ein Meister seines Fachs zwischen den Pfosten bei den Gästen.

Personell sieht es bei den Bergstädtern weiterhin gut aus. Auch der zuletzt verhinderte Lukas Holzmann wir den Gastgebern wieder zur Verfügung stehen. Damit sollte Trainer Jürgen Herr alle Spieler an Bord haben. Das Hauptaugenmerk liegt wieder auf der Abwehr. Die St. Georgener stellen weiterhin die beste Abwehr der Liga. Zuletzt präsentierten sich auch die Torhüter wieder in Hochform. Im Angriff wollen die St. Georgener über Tempogegenstöße einfache Tore erzielen. Auch beim Torabschluss, wo es am vergangenen Wochenende in Ringsheim immer wieder gehapert hatte, setzte Herr unter der Woche nochmals den Hebel an. Die Torchancen müssen konsequent genutzt und die Fehlerquote im Angriff gering gehalten werden.

„Für uns ist es wichtig, dass wir wieder über die Abwehr ins Spiel kommen und Oberhausen von Beginn an unter Druck setzen. Wir wollen beim Gegner Fehler provozieren und schnell umschalten. Es wird jedoch ein hartes Stück Arbeit auf uns zukommen. Oberhausen hat eine routinierte Mannschaft. Trotz der Ausgangslage wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind zwar Tabellenführer, aber nicht der Favorit“, sagt TVS-Abteilungsleiter Matthias Flaig.