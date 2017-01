TV St. Georgen: Rollen sind klar verteilt

Handballer aus der Bergstadt erwarten TV Brombach und sind klarer Favorit

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Handball, Landesliga Männer: TV St. Georgen – TV Brombach (Samstag 19:30 Uhr). (fla) Tabellenführer St. Georgen erwartet im dritten Heimspiel in Folge mit Brombach ein weiteres Kellerkind. Die Gäste vom Dreiländer-Eck stecken mitten im Abstiegskampf. In der Vorrunde hatten die Bergstädter aufgrund schwankender Leistungen zwar phasenweise Probleme, setzten sich am Ende jedoch deutlich mit 29:19 durch. Dies darf jedoch für das bevorstehende Heimspiel kein Maßstab sein, denn Brombach erwischte damals einen rabenschwarzen Tag. Die Mannen um Trainer Dirk Kalinowski werden alles daran setzen, um den favorisierten St. Georgenern ein Bein zu stellen.

Trotz der klaren Favoritenrolle gilt es für die Gastgeber von Beginn an hellwach zu sein und eine konstante Leistung über 60 Minuten abzuliefern. Brombach steht als Tabellenelfter mit dem Rücken zur Wand und benötigt im Abstiegskampf jeden Zähler. Aus einer aggressiven und kompakten Abwehr wollen die Bergstädter mit dem Konterspiel zu einfachen Toren kommen. Dies funktionierte am vergangenen Sonntag vor allem in der Anfangsphase gegen Allensbach/Dettingen sehr gut. Hieran gilt es für den Tabellenführer anzuknüpfen.

„Für uns ist es wichtig, dass wir über die Abwehr ins Spiel kommen und Brombach von Beginn an unter Druck setzen. Wir wollen Fehler provozieren und dann schnell umschalten. Außerdem wollen wir den Rückenwind und das Selbstvertrauen aus den beiden Heimsiegen der vergangenen Wochen mitnehmen. Wir müssen über 60 Minuten hellwach sein, um die zwei Punkte gegen Außenseiter einfahren zu können. Wir nehmen dieses Spiel, trotz der erneut klaren Ausgangslage und des deutlichen Hinspielresultats, ernst wie jedes andere und unterschätzen den Gegner keinesfalls“, gibt St. Georgens Trainer Jürgen Herr die Richtung vor.

Mit einem weiteren Sieg wollen die Schwarzwälder die Tabellenführung verteidigen und sich eine perfekte Ausgangslage für das Spitzenspiel am 4. Februar beim direkten Verfolger TV Pfullendorf verschaffen.