Regionalsport Schwarzwald TV St. Georgen: Paul Assfalg trifft in letzter Sekunde

Bergstadt-Handballer holen in Weil einen Punkt. Hektische Schlussphase

Handball-Landesliga Herren: ESV Weil am Rhein – TV St. Georgen 33:33 (15:16). (fla) Ob es am Ende ein gewonnener oder ein verlorener Punkt in diesem schweren Auswärtsspiel war, darüber wird man in St. Georgen wohl noch länger diskutieren. Legt man die Phase bis zur 55. Spielminute zugrunde, war es wohl eher ein verlorener Punkt. Nimmt man die letzten fünf Minuten ist es ein gewonnener Punkt. Aufgrund des Spielverlaufes geht dieses Unentschieden aber für beide Mannschaften in Ordnung. Beide lieferten sich über 60 Minuten einen offenen Schlagabtausch.

Die Anfangsphase war ausgeglichen. Die Gastgeber nahmen von Beginn an St. Georgens Rückraumschütze Manuel Bürk durch Manndeckung an die kurze Leine. Seine Mitspieler konnten die dadurch entstehenden Räume aber sehr gut nutzen. Beide Mannschaften spielten mit viel Tempo. Weil kam nun etwas besser ins Spiel, nutzte die wenigen Fehler der Gäste konsequent und führte nach acht Minuten mit 6:4. Mit einer 4:0-Serie drehten die St. Georgener das Spiel und lagen zwölf Minuten lang mit 8:6 vorne. Kurz darauf gelang Paul Assfalg sogar der Treffer zur 9:6-Führung für den Tabellenführer. Doch der Tabellensechste ließ sich nicht abschütteln und verkürzte den Rückstand. Als die Gäste kurz vor der Pause mit 16:14 in Führung gingen, nahm der ESV eine Auszeit und erzielte mit der Pausensirene den 15:16-Anschlußtreffer. „Wir standen in der ersten Halbzeit in der Abwehr teilweise sehr gut und haben beim Gegner Fehler provoziert. Im Angriff haben wenig Fehler gemacht. Aber Weil hat jeden Fehler eiskalt bestraft und den Rückstand wettgemacht“, sagte TVS-Trainer Jürgen Herr.

Die Anfangsminuten des zweiten Durchgangs verliefen ausgeglichen, ehe die die Bergstädter das Tempo erhöhten. Die Abwehr des Tabellenführers stand in dieser Phase sehr gut und hatte mit Jannik Kaltenbach einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten. Weil hatte in dieser Phase große Probleme, zum Abschluss zukommen. So spielten sich die St. Georgener bis zur 44. Minute eine verdiente 25:21-Führung heraus. Doch dies war ein Weckruf für Weil. Tatsächlich legte der ESV einen Gang zu und hatte beim 26:26 zehn Minuten vor dem Ende den Rückstand wettgemacht.

In den letzten fünf Minuten musste St. Georgen immer nachziehen und tat dies mit Bravour. Die Gastgeber wollten bei einer 33:32 Führung die Uhr herunterspielen. Nach einer Auszeit und zehn Sekunden vor dem Ende entschieden die Schiedsrichter auf Zeitspiel. Theo Assfalg wurde beim Gegenstoß am Wurf gehindert und so bekamen die St. Georgener mit der Schlusssirene einen Siebenmeter zugesprochen. Sein Bruder Paul behielt die Nerven und erzielte den 33:33-Ausgleich. „Wir haben im zweiten Durchgang phasenweise zu überhastet agiert und das Spiel Mitte der zweiten Halbzeit zu unseren Gunsten entscheiden müssen. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte Herr nach dem Punktgewinn. Beim „Endspiel“ um die Meisterschaft am 22. April gegen den punktgleichen TV Herbolzheim wird die Roßberghalle ein letztes Mal in dieser Saison beben.

Es spielten: Jannik Kaltenbach, Thomas Schwer, Theo Assfalg (4), Lukas Holzmann, Thule Laabs, Dominik Vetter, Jan Holzmann (5), Niclas Grießhaber (3), Jan Linhard (4), Jonas Herrmann, Mario Müller, Paul Assfalg (13/7), Stephan Lermer (2), Manuel Bürk (2)