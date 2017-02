TV St. Georgen: Mit breiter Brust ins Derby

Spitzenreiter der Handball-Landesliga empfängt am Samstag SG Gutach/Wolfach. Gastgeber mit Personalsorgen

Handball, Landesliga: TV St. Georgen – SG Gutach/Wolfach (Samstag, 19.30 Uhr) (fla) Nach zuletzt vier Siegen in Folge, darunter drei Heimsiege, empfängt der Tabellenführer die Spielgemeinschaft zum Derby. Durch den starken Auftritt beim Auswärtssieg bei Verfolger Pfullendorf gehen die St. Georgener mit viel Selbstvertrauen in dieses Spiel. Allerdings befinden sich die Gäste nach dem schwachen Auftritt im Hinspiel seit Wochen im Aufwind und werden alles daran setzen, dem TVS die erste Heimniederlage in dieser Saison beizufügen.

Der Tabellenneunte entschied drei der letzten vier Spiele deutlich für sich. Die Siege wurden nicht etwa gegen die Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel eingefahren, sondern mit dem letztjährigen Meister Steißlingen II, ESV Weil und TV Herbolzheim gegen die direkten Verfolger der St. Georgener. Somit hatten die Bergstädter in den vergangenen Wochen tatkräftige Unterstützung aus dem Kinzigtal erhalten, damit der Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut werden konnte. Die Gäste sind momentan der Favoritenschreck der Liga. Dabei glänzt vor allem die Defensive um einen gut aufgelegten Claudius Baumann im Tor. Im Angriff zieht der A-Jugendspieler Lukas Glunk gekonnt die Fäden und ist immer wieder bester Torschütze auf Seiten der Gäste. Hinzu kommt mit dem Kreisläufer-Duo Stefan Staiger und Tobias Aberle eine weitere wichtige Stütze.

Aber nicht nur aufgrund der letzten Ergebnisse wissen die St. Georgener um die Stärke des Gegners. In den vergangenen Jahren lieferten sich beide Mannschaften packende Duelle. Zudem sind die Voraussetzungen im Lager der Bergstädter nicht gerade rosig. Neben den Langzeitverletzten steht auch Rückraumspieler Lukas Holzmann im Derby aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Jan Linhard ist noch fraglich. Er bekam beim Gastspiel in Pfullendorf einen Schlag auf die Nase.

TVS-Trainer Jürgen Herr nutzte die Trainingswoche, um seine Mannschaft optimal auf das Derby einzustimmen. Im Hinspiel machten sich die Bergstädter das Leben oft selbst schwer und ließen die Spielgemeinschaft durch kleine Schwächephasen immer wieder herankommen. Aufgrund der Tabellensituation gehen die Gastgeber als Favorit in die Begegnung, doch Herr warnt: „Wir haben zwar seit Wochen einen Lauf. Der Gegner wird uns aber sicherlich alles abverlangen. Wir müssen unsere Leistung über 60 Minuten abrufen.“